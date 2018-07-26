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ГД отклонила законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку
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ГД отклонила законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Государственная дума РФ на пленарном заседании в четверг отклонила законопроект, который предлагал приравнять «фактические брачные отношения» к официальному браку.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в январе этого года. Согласно пояснительной записке к проекту, признаками «фактических брачных отношений» являются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет, а также ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка.
Как отмечается, при наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.
Ответственный комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей ранее не поддержал эту инициативу. Комитет в своем заключении, в частности, отмечает, что реализация законопроекта может привести к тому, что причиной разрыва отношений между мужчиной и женщиной может стать приближающийся пятилетний срок совместного проживания.
По мнению комитета, законопроект не отвечает целям, заявленным в пояснительной записке: решению проблем защиты материнства и детства, укреплению социальных основ общества.
Думский комитет по госстроительству и законодательству также рекомендовал нижней палате отклонить проект закона. Комитет считает, что предложенные признаки «фактических брачных отношений» размыты, кроме того, из текста проекта неясно, кто и с какого именно момента установит факт наличия таких отношений.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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