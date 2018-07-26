ГД отклонила законопроект о приравнивании сожительства к официальному браку

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в январе этого года. Согласно пояснительной записке к проекту, признаками «фактических брачных отношений» являются ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет, а также ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка.

Как отмечается, при наличии одного из этих обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Ответственный комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей ранее не поддержал эту инициативу. Комитет в своем заключении, в частности, отмечает, что реализация законопроекта может привести к тому, что причиной разрыва отношений между мужчиной и женщиной может стать приближающийся пятилетний срок совместного проживания.

По мнению комитета, законопроект не отвечает целям, заявленным в пояснительной записке: решению проблем защиты материнства и детства, укреплению социальных основ общества.