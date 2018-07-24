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Проект о возможности самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака прошел второе чтение в ГД
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Проект о возможности самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака прошел второе чтение в ГД 

Агентство «Москва» 1 час назад
Правительственный законопроект, которым предлагается предоставить гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак, принят Госдумой во втором чтении. Соответствующее решение было принято на заседании нижней палаты парламента.
«Предлагается внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон №143-ФЗ, предоставив гражданам возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак», — говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что реализация предлагаемых изменений позволит гражданам самостоятельно выбрать дату государственной регистрации брака, в том числе дистанционно, без необходимости личной явки в органы записи актов гражданского состояния, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
В правительстве отмечают, что в настоящее время регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления о регистрации брака.
«Данный подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов ЗАГС, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время государственной регистрации брака. Кроме того, данными нормами создается коррупционная составляющая при государственной регистрации брака, вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату», — подчеркнули авторы законопроекта.
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