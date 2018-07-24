«Отстояла право быть собой». Блогер из Чечни ломает стереотипы о женщинах

Служба, достойная мемуаров

Ксения Смолянко, «АиФ-СК»: Вы много лет проработали в полиции. Почему выбрали такую неожиданную для кавказской женщины профессию? Что-то личное?

Рейна Алиева: Когда я была ещё совсем ребёнком, один из членов нашей семьи попал в тяжёлую ситуацию, суд вынес ему необоснованно жёсткий приговор. После этого я твёрдо решила, что, когда вырасту, стану справедливым следователем.

— Чем именно занимались, когда попали в правоохранительные органы

— Специализировалась на делах, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Чего только не повидала! Иногда жалею, что не записывала самые удивительные случаи. Сейчас можно было бы выпустить мемуары.

Например, как-то вела дело особо опасного рецидивиста, который в общей сложности уже отсидел 25 лет. И вот внезапно на допросе он начинает странно себя вести: повернувшись ко мне, громко втягивает в себя воздух. На моё негодование он пояснил, что таким образом забирает мою энергию. Потом резко встал, я схватила телефонную трубку, чтобы вызвать дежурного — задержанный был крупным мужчиной крепкого телосложения, побороть его физически было нереально. Но сигнал тревоги не сработал. Оставалось рассчитывать только на себя. Приказала ему сесть. И, на моё счастье, он почему-то послушался.

Еще был случай, когда подозреваемый пытался съесть документы. После этого я отсаживала его подальше от стола, чтобы он не причинил вреда материалам уголовного дела.

— В вашем подчинении было, наверняка, немало мужчин. Как реагировали на то, что ими командует женщина?

— С коллегами отношения, как правило, складывались замечательно. Лишь один непонятный случай могу припомнить. Когда я защитила диссертацию, мне довелось временно исполнять обязанности руководителя отдела дознания. Один из сотрудников подразделения тогда уволился, никак не мог принять, что им будет руководить женщина.

Публикация от РЕЙНА АЛИЕВА ГРОЗНЫЙ NL (@reyna_alieva) 6 Апр 2018 в 11:06 PDT Тёмная сторона интернета

— Сегодня вы популярный блогер, что не менее удивительно, чем подполковник полиции. Как пришли к этому? О чём пишете?

— Создать личный блог меня сподвигло желание объективно рассказать миру о ситуации в Чеченской Республике. Мне хотелось писать о том, как регион меняется к лучшему. Позже я немного изменила тематику своих публикаций. Сейчас я пишу о семейном туризме. Мы с мужем много путешествуем, и я рассказываю о местах, в которых мы побывали. На своем примере хочу показать, что лучшее путешествие — вместе с родными и близкими.

Благодаря блогу у меня появилось много друзей в разных уголках нашей страны и за её пределами. Куда бы ни поехала, всегда есть где остановиться и с кем пообщаться.

Кроме того, я увлечена вопросами здоровья и стараюсь тщательно за ним следить: правильно питаюсь, занимаюсь спортом. Это советую делать и своим подписчикам.

— А какова тёмная сторона блогерства? Не возникает ли проблем личного характера из-за такой публичности?

— К счастью, в Интернете на меня ещё никто не нападал. Я всегда говорю, что мой блог — территория мира и добра.

Дома особых проблем тоже не возникает. Поначалу родители ругались, что я постоянно с телефоном, муж тоже иногда проявлял недовольство. Но мне удалось немного перестроить свою работу в Интернете. Когда провожу время с семьёй, стараюсь отложить гаджет подальше.

— Помогает ли блогерство оставаться на одной волне со своими детьми и внуками, ведь считается, что Интернет — дело молодых? Чему стремитесь в первую очередь научить самых младших?

— Конечно, блогерство помогает мне идти в ногу со временем. Я всегда в курсе всех событий. Часто бываю в блог-турах, слежу за переменами в блогосфере. Естественно, это позволяет быть с молодёжью на одной волне.

В дочерях стараюсь не гасить индивидуальность, не делать из них «удобных» детей. Сейчас моя младшая дочь живёт с отцом и учится в Хасавюрте. Всегда даю ей понять, что поддержу любое её начинание и буду уважительно относиться к её личному выбору. Для меня главное — это счастье моих детей.

— Попадали ли в какие-то переделки, после которых взгляды на жизнь и убеждения серьёзно изменились?

— В детстве упала с четвёртого этажа. Я этого не помню, но с тех пор появился страх высоты. Когда стала взрослой, твёрдо решила, что прыгну с парашютом. И несколько лет назад исполнила задуманное. После прыжка моя фобия практически исчезла. С тех пор я прекрасно себя чувствую на высоте, хожу в горы, не чувствуя паники.

Поздравляю со Всероссийским днём семьи, любви и верности ️ Желаю бережно хранить всё то, что вы сумели создать и построить, желаю в сердцах друг друга всегда находить отраду и вдохновение, желаю оставаться счастливыми обладателями красивой любви, верного счастья и тёплой улыбки ⠀ Наша семья празднует эту дату во второй раз А как давно вы в браке? Или только собираетесь? Кто ещё не встретил спутника жизни, желаю, чтоб это произошло в этом году