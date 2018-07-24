В Югре голый мужчина нежно обнимался со стеной многоквартирного дома

24 июля 2018 года в Сургуте голый мужчина вышел на прогулку. Неспешной походкой любитель солнечных ванн обошёл вокруг дома по улице Мунарёва. Затем видимо в знак прощания или в благодарность сургутянин нежно обнял стену и вернулся в подъезд.

Подробностями произошедшего очевидцы поделились в социальных сетях. В группе «К-Информ» местные жители также выложили фотографию героя дня.

Голый мужчина закончил обнимать стену. Источник превью: К-ИНФОРМ

Это не первый голый скандал в Югре. В середине июля 2018 года похожий случай произошёл в Пыть-Яхе. По информации ugra-nwes.ru, владелица прикмахерской решила выразить своё отношение к местным властям на манер леди Годивы. Женщина вышла на протест к местной администрации голой. Тогда женщину признали психической нездоровой и назначили ей лечение у психиатра.

Источники превью: flrnet.org, К-ИНФОРМ