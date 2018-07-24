Известный шеф-стилист Алексей Сухарев провел на Ходынском бульваре открытый мастер-класс

В Хорошевке шеф-стилист «Модного приговора» (Первый канал) Алексей Сухарев провел открытый мастер-класс «Лучшие инвестиции в ваш гардероб в период распродажи». Площадкой встречи стал универмаг «СТОКМАНН» в торговом центре «Авиапарк» на Ходынском бульваре. Об этом сообщил представитель пресс-службы ТЦ Артем Донских.

— Алексей рассказал обо всем, что важно знать в период безумных распродаж: в какие вещи нужно инвестировать, как понять, что прослужит вам не один сезон, и как избежать импульсивных покупок, — пояснил Донских.

Также участники встречи смогли получить ценные рекомендации касаемо своего гардероба. (еп)