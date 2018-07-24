Награду за лучший комикс впервые получила женщина

Если раньше комиксы считались исключительно мужской территорией, в 2018 году мы имеем возможность услышать еще больше женских голосов. В этом году Марджори Лью стала первой женщиной, которая выиграла главный приз церемонии награждения авторов комикс-изданий.

Лью взяла награду за работу над фантастической историей «Monstress», которую она сама описывает как «рассказ о молодой девушке из ниоткуда, которая сражается и становится монстром». Комикс повествует о Майке Халфвульф, девушке сверхъестественного происхождения, чья раса была порабощена людьми. Консервативный уклад человечества приводит к мучению и пыткам инопланетян — «аркаников». Еще будучи подростком Майка переживает серьюзную потерю и теперь считает, что внутри нее живет монстр. За 30-летнюю историю премии Марджори стала первой женщиной, которая получила главную награду. Также вместе с иллюстратором комикса Саной Такеда они победили в номинациях «Лучшее произведение для подростков» и «Лучшая серия», а Сана была отдельно отмечена еще и в номинациях «Лучший художник» и «Лучшая обложка». Марджори Лю и Сана Такеда были не единственными женщинами, которые забрали в этом году премию Эйснера. Эмиль Феррис и ее графический роман «My Favorite Thing Is Monsters» забрали награду за лучший графический альбом, лучшего нового автора и лучшую раскраску. Книга «Princess Princess Ever After» Кейти О'Нил выиграла награды за лучшую публикацию для детей и лучший веб-комикс. Премия «Лучшая ограниченная серия» была присуждена за новую часть «Черной пантеры», созданной Роксаной Гей, Та-Нехиси Коутс и Алитой Э. Мартинес. Свои награды также забрали девушки за лучшее переиздание, лучшую антологию и адаптацию.

Победители премии Эйснера были объявлены на Комик Коне в эту пятницу.