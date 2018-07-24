5 мужчин, которые привыкли жить в тени своих богатых и успешных жен

Бенджамен Мильпье

Бенджамена Мильпье нисколько не смущает тот факт, что супруга зарабатывает в разы больше него. Общий доход Натали Портман складывается из гонораров за съемки в кино и рекламных проектов, в то время, как ее муж зарабатывает тем, что руководит балетной труппой Парижской оперы. Бенджамен не стремится к публичности и, возможно, нашел бы менее знаменитую женщину, если бы не согласился работать над фильмом «Черный лебедь» в качестве хореографа. Несмотря на разницу в доходах, супруги счастливы вместе и воспитывают двоих общих детей.

До знакомства с Кирой Найтли музыкальная карьера Джеймса развивалась не слишком стремительно. Зато после того, как в 2011 году в СМИ появилась информация об их романе, интерес общественности к музыканту и его группе Klaxon возрос. Но затмить по популярности возлюбленную Райтону так и не удалось. В результате он согласился быть на вторых ролях. Стоит отметить, что с женой музыканту повезло: в интервью Найтли не раз признавалась, что вещи и деньги для нее ничего не значат, главное — чтобы в отношениях были любовь и доверие.

В 1978 году Мерил Стрип вышла замуж за скульптора Дона Гаммера. Позже актриса призналась, что это было самое лучшее решение из всех, которые она принимала за свою жизнь. Соглашаясь на этот брак, она надеялась заглушить боль от потери близкого человека (незадолго до этого скончался от рака ее возлюбленный, актер Джон Казале). Спустя много лет в разговоре с журналистами Стрип призналась, что поначалу недооценивала Гаммера, но окружив любимую заботой и любовью, не оставил ей шансов.

Об Адаме Шульмане известно не так много. Он пробовал себя в кино, но построить блестящую карьеру так и не удалось. В результате молодой человек занялся дизайном ювелирных украшений и в этом преуспел. Стать популярнее жены Адам не стремится: он примерный семьянин, для которого личная жизнь куда важнее публичной. В этом, кстати, они с Анной очень похожи.

Эндрю Аптон