​Жизнь после. Истории белгородских победительниц конкурсов красоты

Каждый год в Белгороде проходит не меньше десятка конкурсов красоты: «Пышка Белогорья», «Мисс Belway», «Королева БелГУ», «Мисс Белогорье», «Маленькая Мисс Белгород», «Мини Мисс Белогорье» и других. Что происходит потом с победительницами этих конкурсов? Меняется их жизнь кардинально после участия или нет? Корреспондент «Фонаря» поговорила с участницами белгородских конкурсов красоты и узнала о их жизни после победы. «В Белгороде нет спроса на моделей plus-size»

В 2016 году в конкурсе красоты для представительниц размера XL «Пышка Белогорья-2016» победила Екатерина Максимова . По итогу конкурса победительница получила подарки от спонсоров: косметику, скидки на интерьер для дома и путёвку на отдых за границей. Последней девушка в итоге не воспользовалась, так как она не уложилась в сроки её действия: сертификат выдали в октябре, а использовать его можно было с марта по июнь следующего года. Победительница рассказала, что перед конкурсом все участницы подписывали контракты для фотосессий рекламы одежды. Но спустя два года никаких фотосессий ни у неё, ни у других девушек так и не было. — После победы в конкурсе предложений о дальнейшем сотрудничестве не поступало. Хотя я бы с удовольствием посотрудничала. Но, к сожалению, в Белгороде нет спроса на моделей plus-size, — призналась «Фонарю» Екатерина Максимова.

В 2016 году девушка выбрала «Пышку Белогорья» из-за атмосферы, которая сопровождает такие мероприятия. Главным толчком для участия стала её семья: муж и двое сыновей. После победы жизнь Екатерины Максимовой не поменялась. Она продолжает участвовать в различных конкурсах, в том числе и вокальных.

«Стоит попробовать»

В 2017 году прошёл конкурс «Мисс Belway-2017». В нём победила 17-летняя Анна Худасова. Она обошла в трёх отборочных турах более 150 соперниц. Девушка получила много призов от спонсоров конкурса, в том числе фото на обложке и два разворота в журнале Belway и путешествие на Мальдивы. Полететь на острова у неё не получилось, так как путёвка была на одного человека, а за второго нужно было доплатить ещё 150 тысяч рублей.

— Если бы у меня был богатый муж, мы бы смогли воспользоваться сертификатом, — улыбаясь, уточнила Анна Худасова. После победы девушку стали приглашать на разные показы, съёмки и другие конкурсы красоты. Сейчас она учится на факультете журналистики НИУ «БелГУ». После победы интерес людей к ней усилился, и Худасова начала зарабатывать на рекламе в инстаграме.

— Раньше я хотела быть юристом, возиться с бумагам в офисе целыми днями. После показов и конкурсов красоты я поняла для себя, что мне нужно что-то ярче и интереснее. Я поменяла выбор будущей профессии. Мне всё это нравится, и нет ни капли сожаления, что участвовала. Советую всем девушкам не бояться ходить на кастинги. Вдруг это круто изменит их жизнь? В любом случае, стоит попробовать, — рассказала «Фонарю» победительница «Мисс Belway-2017».

«После победы моя модельная карьера подошла к концу»

В 2013 году в конкурсе для юных красавиц «Маленькая Мисс Белгород-2013» корону победительницы завоевала 12-летняя Ирина Дёмкина. Участницами конкурса были девять девочек. Они соревновались в оригинальности нарядов, дефилировали в купальниках, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. В то время Ира Дёмкина занималась в школе-студии Evita, которая и была организатором конкурса. Девочке подарили купон в кофейню «Шоколадница», абонемент в студию красоты на причёски и набор для изготовления мыла. Также победительница должна была представлять Белгород на международном детском конкурсе красоты в Турции. Она планировала полететь туда вместе с отцом, но по личным обстоятельствам у них не получилось.

— На меня никак не повлияло участие в данном конкурсе. В 12 лет у меня было достаточно много комплексов. Думаю, что некоторые из них исчезли после участия в конкурсе. После победы моя «модельная» карьера подошла к концу, — призналась Ирина.

Сейчас девушке 17 лет, и всё её свободное время уходит на учёбу.

Грамота с ошибками и некачественные сертификаты

В 2016 году на традиционном университетском конкурсе красоты «Королева БелГУ» победу одержала студентка факультета иностранных языков Виктория Плотникова. Участницы тоже прошли несколько этапов, среди которых, например, было дефиле в русских нарядах. В качестве приза Виктория получила грамоту, цветы и сертификат на участие в аналогичном конкурсе.

— Сертификаты были напечатаны некачественно, а грамота была с ошибками, — поделилась с корреспондентом «Фонаря» Виктория Плотникова.

Победа никак не повлияла на дальнейшую жизнь девушки. Два года назад она закончила университет, а в этом году получила диплом магистра. Сейчас она работает в школе учителем.

«Увидела истинные лица конкуренток за пару дней до конкурса»

В 2017 году в конкурсе красоты «Мисс Белогорье-2017» в номинации «Мисс зрительских симпатий» победила Полина Юдина. Девушка получила множество подарков от различных спонсоров. Но некоторыми она так и не воспользовалась из-за их «бесполезности и неактуальности». Полина первый раз участвовала в конкурсе такого масштаба и попала туда случайно. Один из организаторов пришёл к ней на работу и пригласил поучаствовать. По словам девушки, никакие контракты от модельных агентств она не получала. Весной Полина участвовала один раз в показе. При этом она сказала, что некоторых других участниц конкурсадо сих пор зовут на фотосессии и презентации.

— Конкуренции как таковой не было на протяжении подготовки. Проявилась она за пару дней до самого конкурса. Некоторые девочки показали истинные лица, мотивы и цели участия в конкурсе, — рассказала Полина.

После конкурса у девушки началась активная социальная жизнь в сети — она завела свой блог в инстаграме. Также сейчас у неё свой магазин одежды в Белгороде.

— Конкурс прошёл, и всё стало на свои места. Всё продолжилось в привычном русле. Мне дали возможность поучаствовать в конкурсе, и я ею воспользовалась, — пояснила обладательница титула «Мисс зрительских симпатий».

Текст: Карина Лукьянова.