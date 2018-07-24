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Доступно и легко прочитал лекцию «Мифы о ГМО» в центре «Северное Чертаново» Александр Панчин
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Доступно и легко прочитал лекцию «Мифы о ГМО» в центре «Северное Чертаново» Александр Панчин 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Кандидат биологических наук, лауреат премии «Просветитель», блогер Александр Панчин прочитал лекцию в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в воскресенье, 22 июля.
На встрече спикер развенчал мифы о ГМО: рассказал, как же создаются генно-модифицированные продукты, безопасны ли они для потребителей, стоит ли опасаться таких продуктов и в чем заключается страх перед их употреблением.
— Лекция прошла просто отлично! Было около 80 человек, большая часть — поклонники Александра, которые смотрят его канал на YouTube, читают книги. Сама лекция была интересной. Понравилась она и нам, и посетителям. Лектор все очень доступно и легко рассказывал, что прикоснуться к науке смогли даже не очень сведущие в этой области. Из доклада Александра Панчина, ГМО не вредны — ни одно исследование не доказало, что генно-модифицированные продукты вредны и причинили вред человеку. Во время лекции прозвучала интересная мысль: люди тоже, так или иначе, генно-модифицированы, просто естественным путем — с помощью эволюции, — поделилась PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.
Центр, отметила PR-менеджер, планирует запустить целую серию лекций с осени, скорее всего, с октября, с Панчиным и привлечением новых лекторов из этой сферы.
Фото: предоставила PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/24/43060/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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