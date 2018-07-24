Третий раз волшебный: ДК «Нагатино» организует квест

Третий квест по родному району проведет ДК «Нагатино» совместно с проектом «Бегущий город» 28 июля.

Путешествие по Нагатинскому затону можно пройти в одиночку или же всей семьей, с друзьями или коллегами. Участникам квеста «НАГАТИНО-ШЛЮЗ: Влюбленные в Нагатино» предстоит увлекательная прогулка по знакомым улицам, в которых они непременно откроют что-то новое.

Правила несложные: передвигаться, выполняя задания, можно только шагом, исключение составляют дети младше 12 лет, они могут воспользоваться «допингом» — самокатом или беговелом. Организаторы обращают внимание, что участникам квеста любого возраста кататься на роликах и велосипедах запрещено.

На старте команды получат список заданий, победителями станут конкурсанты, выполнившие максимальное число заданий за минимальное время.