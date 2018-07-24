Почему цветы так важны на свадьбе

24 июля в мире празднуется День флориста. Свое начало этот праздник берет из Древнего Египта. Фараоны любили роскошь, а кроме золота и драгоценных камней — это живые цветы. Египетские флористы трудились на славу над неповторимыми композициями из живых цветов и трав.

В России официального статуса у этого праздника нет, но поздравления эти прекрасные люди с исколотыми иголками от роз руками, неимоверной работоспособностью и бушующей фантазией заслуживают точно!

Конечно же, в первую очередь флористы ассоциируются со свадьбами: букет невесты — атрибут свадьбы, в котором, как в зеркале, отражается образ невесты, ее характер.

Очень важно оригинально оформить и зону свадебной церемонии — необязательно это должна быть арка, можно поставить интересную конструкцию, стеклянные колонны или красиво украсить фактурное дерево. Но цветов в этой зоне должно быть больше всего. Ведь именно здесь совершается таинство свадебного обряда!

Флористы тщательно прорабатывают и декор свадебной площадки, будь то ресторан, веранда под открытым небом или шатер на природе: флористические композиции на столах гостей сделают атмосферу праздника наиболее приятной. Любой гость отметит, какими красивыми цветами была оформлена свадьба.

На какие детали стоит обратить внимание? Замечательным знаком внимания будут браслеты для подружек невесты в ответ на приложенные ими усилия по подбору платьев к торжеству.

Сервировка стола молодоженов и столов гостей будет смотреться иначе, если в салфетку вложить веточку или цветок.

Украсьте фотозону цветочной гирляндой — это придаст ей свадебной нежности и будет красоваться на всех фотографиях ваших гостей!

Организатор свадеб Ольга Маранди