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Создатели цветочных композиций отмечают сегодня профессиональный праздник
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Создатели цветочных композиций отмечают сегодня профессиональный праздник 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
День флориста отмечают сегодня в России. 24 июля представители этой профессии принимают поздравления.
Флористы занимаются составлением букетов, цветочных композиций, декорированием помещений цветами и растениями. Существует мнение, что эта профессия зародилась еще в Древнем Египте, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Здесь же начали плести венки. Эту теорию подтверждают многочисленные орнаменты и настенные рисунки того периода.
Традиция дарить букеты цветов появилась в эпоху христианства в Европе. Таким образом мужчины признавали красоту женщины, выражали чувства.
Стоит отметить, что этот праздник не имеет официального статуса в России. Отмечать его начали в 2009 году, когда были утверждены характеристики квалификации профессии или должности «флорист».
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