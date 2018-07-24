Создатели цветочных композиций отмечают сегодня профессиональный праздник

День флориста отмечают сегодня в России. 24 июля представители этой профессии принимают поздравления.

Флористы занимаются составлением букетов, цветочных композиций, декорированием помещений цветами и растениями. Существует мнение, что эта профессия зародилась еще в Древнем Египте, где цветы использовали для украшения храмов, дворцов и домов. Здесь же начали плести венки. Эту теорию подтверждают многочисленные орнаменты и настенные рисунки того периода.

Традиция дарить букеты цветов появилась в эпоху христианства в Европе. Таким образом мужчины признавали красоту женщины, выражали чувства.

Стоит отметить, что этот праздник не имеет официального статуса в России. Отмечать его начали в 2009 году, когда были утверждены характеристики квалификации профессии или должности «флорист».