Почему у эвенков главенствуют женщины

Кроме традиционных обязанностей хранительницы домашнего очага — воспитания детей, приготовления пищи, поддержания чистоты и создания уюта в жилище, эвенкийка с легкостью справлялась и со множеством совершенно не женских, в понимании современного человека, занятий.

Она занималась выделкой шкур и пошивом из них верхней одежды, унтов и шапок, сбором и обработкой бересты, из которой она же изготавливала посуду и тиски (покрытие для лодок и чумов из проваренной в пресной воде бересты). У потомков пеших эвенков женщины ухаживали за оленями, а у амурских конных охотников — за лошадьми.

Также женщина вьючила караван и вела его по определенному маршруту на место стойбища. Для подобного путешествия ей было необходимо обладать хорошими навыками ориентирования на местности. Зимой ей приходилось самостоятельно расчищать площадку от снега, рубить жерди для чума и дрова для очага.

Женщины-охотницы

В малодетных семьях, кроме домашних дел, женщины и девушки промышляли пушного зверя. В своей монографии исследователь Василевич описывает случаи, когда женщины охотились на медведей, лосей и оленей. Также она рассказывает и о том, что среди эвенков бассейна Енисея и Манчжурии наблюдала женщин, занимавшихся столь нелегким промыслом до преклонного семидесяти-восьмидесятилетнего возраста, как пушной охотой до 100 лет.

К концу XIХ века женщины стали приносить в дом и денежный доход. Высокое скорняжное мастерство эвенкиек позволяло получать заказы на изготовление меховых изделий. Кедровые шишки и ягоды также были популярным товаром у русских соседей.

Эвенки-охотники, как правило, заключали браки со взрослыми девицами. Жена, имеющая опыт ведения домашнего хозяйства с «хорошим пальцем», всегда пользовалась заслуженным уважением. Влияние матриархальных устоев материнско-родового строя, при котором авторитет женщины в общине был непререкаем, со временем нивелировалось. Ведь мужчина был не только главным добытчиков в семье, но и защитником.

Мужчина — защитник

До XX века периодически возникали вооруженные столкновения с враждующими племенами по территориальным и имущественным разногласиям. Было множество и других причин, из-за которых мог разгореться конфликт. Например, кровная месть, обвинение шамана из чужого рода в смерти сородича или неудачное сватовство. Женщина не участвовала ни в военных конфликтах, ни в судебных спорах. Она не могла быть ни судьей, ни подсудимой.

У таежных эвенков нередко встречались полигамные браки, в которых несомненное преимущество принадлежало первой жене. Вторая и последующие жены были, как правило, дополнительными помощницами для ведения хозяйства. Исследователь Третьяков писал: «Тунгусы — язычники, смотря по состоянию, имеют иногда 2 и 3 жены, которые из ревности постоянно враждуют друг против друга, и через это вынуждают иногда тунгуса колотить их немилосердно». А Степанов в своих наблюдениях отмечал, что тунгусы «имеют по многу жен и живут как с друзьями, — часто предлагают жену другому охотнику на промысел».

Множество разнообразных обязанностей, лежавших на женских плечах, делало эвенкийку более независимой. Отношения между супругами обычно строились на дружбе, взаимной поддержке и уважении.

Независимая эвенкийка

Если они жили в семье мужа, то женщина могла называть по имени его младших родственников и шутить с ними, но при общении со старшими существовали ограничения. Она не должна была прямо смотреть на них, называть по имени, прикасаться к их вещам. Женщине приходилось прятать свои волосы и открытые участки тела.

Несмотря на множество запретов, эвенкийка всегда была полноправной участницей в обсуждении семейных дел. Как правило, главами семей были пожилые женщины, которые пользовались особым уважением и авторитетом. Необходимо подчеркнуть, что ограничения, в том числе связанные и с женской физиологией, были направлены на сохранение здоровья эвенкийки и ее потомства, а также на предупреждение неприятностей на охоте.

Например, во время «критических дней» женщине запрещалось переступать через место, на котором свежевали зверя, а также самой разделывать добычу. У эвенков, занимавшихся рыболовством, в этот период женщина не могла ни принимать участие в рыбалке, ни переправляться по реке поблизости. Мужу приходилось передавать жене рыбу из рук в руки, ведь ей было запрещено прикасаться к общему улову.

Василевич отмечала: «Беременной запрещалось трогать подвесной крюк для котла, чтобы ребенок не был дураком…После родов запрещалось есть…рыбу, чтобы ребенок не был слюнявым, голову тетерева, чтобы ребенок не качал головой, мясо с головы медведя, чтобы ребенок не кусался, мясо гагары, чтобы нос его не походил на гагарий клюв, мясо зайца, чтобы у ребенка не было „заячьих“ выпуклых глаз. Ребенку, пока он не говорил, не давали сосать подколенное сухожилие оленя (индыкэн), чтобы колени не болели, и мясо медведя, чтобы не онемел».

Главное божество тоже женщина

Сильное влияние матриархата отразилось на роли женщины в религиозной обрядности. Ведь главное божество, весь видимый мир — Буга (Бува, Боа) представлялось эвенкам добродушной пожилой сгорбленной женщиной. Существовали и другие устойчивые зрительные воплощения женского образа в религиозном культе. Например, считалось, что хозяйками жизни и смерти были две женщины — солнце и луна.

У илимпийских эвенков солнце считалось хозяйкой неба, а луна — ее младшим братом. Наравне с мужчинами, женщина могла становиться служителем культа, посредником между миром людей и духов — шаманом. Испокон веков женщина считалась хранительницей очага, поэтому именно она совершала обряд кормления огня — имты. Обожествлённый дух огня представлялся эвенкам доброжелательным существом в образе старушки -«бабушки» (Эникэ).

Он был связующим звеном в общении с духом — хозяином тайги, который влиял на домашних и диких животных и определял человеческую судьбу. Перед каждой трапезой первый лучший кусок бросали в огонь со словами: «Такого же пошли». После чего каждый охотник «делился» с огнем едой из своей тарелки. Нельзя было оставлять нож, иглу острием к огню, чтобы не поранить ноги «бабушке», и бросать в огонь острые предметы, чтобы «бабушка не подавилась».

Обряд дарения-улганни, сакральный подтекст которого состоит в укреплении души и судьбы человека через мир природы. Его совершают преимущественно женщины, привязывая на ветки деревьев тряпичные ленточки. Женщина всегда ассоциировалось с началом новой жизни. Именно поэтому она являлась ключевой фигурой ритуала встречи и проводов перелетных птиц. Он был связан с бесконечной сменой жизни и смерти — круговоротом в природе.

Эвенки, чья история исчисляется не одним тысячелетием, и сегодня стараются придерживаться правил, установленных предками.