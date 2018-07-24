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Веселая Тинка из приюта в СВАО станет лучшим другом своему человеку
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Веселая Тинка из приюта в СВАО станет лучшим другом своему человеку 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Собака по кличке Аргентина, а для друзей Тинка, ждет своего человека в приюте «Искра» на северо-востоке столицы. Как рассказали волонтеры, она очень веселая и игривая.
— Замечательная девчонка Тинка. Так радуется появлению людей, что сбивает всех с ног. Хорошо относится к детям. Прекрасно идет на выгул, полностью социализирована. Готова стать вам лучшим другом! — отметили в приюте.
Как уточнили волонтеры, Аргентине сейчас около трех лет, а рост около 40-45 см в холке. Собака привита, стерилизована и здорова. Желающих познакомиться с Тинкой просят позвонить по одному из номеров телефона: 8 916 204 15 16 (Полина), а также 8 903 682 34 81 и 8 925 103 59 09 (Юлия).
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