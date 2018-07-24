Будущее уже рядом: как будут выглядеть наши рабочие места через четверть века?

Преимущества коворкингов Москву накрыла новая волна коворкингов. Теперь это не только небольшие уютные пространства в стиле кофеен, где можно просто посидеть с ноутбуком — сейчас речь идет о больших зданиях под профессиональным управлением крупных сетей. Работникам нужны комфортные условия, и все больше компаний готовы платить за «офис в стиле Гугл », а администрирование, охрану и клининг удобнее и выгоднее передать в управление, чем контролировать самому.

Коворкинг дает бóльшую мобильность, возможность быстрого роста или сокращения команды без издержек на переезды.

Одной из важнейших черт коворкингов большинство экспертов называет создание особого сообщества. В коворкингах людям легче взаимодействовать, находить контакты из смежных областей, есть возможность обсуждать интересующие темы, зачастую на базе таких пространств проходят специализированные мероприятия, лекции, митапы. Известный российский инвестор Рубен Варданян в интервью «Ведомостям» предрекает, что формат классического офиса полностью уйдет не более чем через 25 лет, уступив место концепции смарт-офисов и коворкингов. Так какие условия уже сегодня предлагают крупнейшие сетевые коворкинги Москвы?

1. Deworkacy Deworkacy — сеть деловых пространств, предлагающих услуги по аренде офисов и рабочих мест в престижных локациях Москвы и широкие возможности для проведения мероприятий, а также комплексные решения для развития инновационного потенциала корпораций. Так, на площадке Corporate Innovations Hub, располагающейся на Полянке в старинном особняке с видом на Кремль, наряду с небольшими компаниями и начинающими стартапами целый этаж занимает корпоративный венчурный фонд. А в лофт-пространстве на Красном Октябре можно уютно устроиться с ноутбуком на подоконнике с видом на стрелку Москвы-реки с одной стороны и Храм Христа Спасителя с другой.

Коворкинг Deworkacy

Все площадки Deworkacy находятся в центре Москвы в шаговой доступности от метро. Наилучший показатель по этому критерию у Deworkacy Известия, которые располагаются в культовом здании редакции всем известной газеты. У резидентов есть возможность пользоваться переговорными комнатами любой площадки без ограничений и проводить встречи в библиотеках с камином и книжными полками, заполненными классикой художественной и деловой литературы.

2. S. O. K. В S. O. K. крайне ответственно отнеслись к разработке и дизайну рабочего пространства, придерживаясь высочайших стандартов по всем критериям, мелочей для них нет. Архитектурная студия, разработавшая проект, учла даже уровень освещенности каждого рабочего места и объем свежего воздуха в помещении, необходимый для комфортной работы.

Коворкинг S. O. K.

S. O. K. предлагает крайне гибкие условия аренды, так что вам не придется ломать голову о переезде в случае расширения команды или переплачивать за простаивающие рабочие места, которые вам больше не понадобятся. S. O. K. позаботится не только о вашей физической безопасности, но и о безопасности ваших данных — сеть сотрудничает с лучшими частными охранными предприятиями Москвы, а также лидерами в области кибербезопасности.

3. Workki Workki — это сеть рабочих пространств, которая делает упор на развитие делового сообщества. У Workki пока только две площадки, но обе расположены в районах с развитой деловой инфраструктурой, в бизнес-центрах класса А и В+.

Коворкинг Workki

Workki NeoGeo находится в бизнес-центре «НеоГео», расположенном на юго-западе Москвы, в активно развивающейся части города, а пространство City, что следует из названия, базируется на 18-м этаже одной из башен международного делового центра Москва-Сити. В красивом и функциональном дизайне помещений и обстановке предпочтение отдается натуральным материалам. Workki обещает сделать все, чтобы вдохновить вас на новые свершения!

4. «Ключ» В «Ключе» очень заботятся о создании особой атмосферы, поэтому выбирают для размещения необычные здания, места с историей и собственным характером. Четыре из пяти площадок «Ключа» расположены в лофтовых пространствах бывших заводов, а ныне арт— и бизнес-кластерах. Уютные переговорные названы в честь знаменитых русских и мировых ученых и писателей, а также культовых научно-фантастических фильмов.

Коворкинг «Ключ»

Создатели «Ключа» изначально придумали и стараются придерживаться концепции узкоспециализированных площадок. Первый «Ключ» был местом силы программистов и IT-шников, и каждая новая площадка аккумулирует в себе представителей отдельных областей: на Трехгорке обитают все те же разработчики, Шелк занимают специалисты по виртуальной реальности и 3D-моделированию, а на Патриарших по маркетингу и коммуникациям.

5. «Рабочая станция» «Рабочая станция» создаст для вас по-настоящему рабочую атмосферу, но при этом сделает все, чтобы вы почувствовали себя как дома. Или на даче — одна из станций расположена непосредственно в Нескучном саду и прямо с вашего рабочего места через панорамные окна будет открываться прекрасный вид на бушующую зелень парка.

Коворкинг «Рабочая станция»

«Рабочая станция» на Artplay хороша своим местонахождением в креативном кластере, где новые творческие идеи буквально витают в воздухе, а расположенная в деловом районе Plaza предназначена для самых «отпетых» трудоголиков. Если вы не хотите терять ни минуты на дорогу от дома до рабочего места, вы можете остаться ночевать прямо там — в Plaza предоставят вам не только комфортное спальное место в капсульном отеле, но и накормят вкусным завтраком — отличный вариант для тех, кто приезжает в Москву на пару дней в командировку. А если вам нужно отправиться в командировку из Москвы, обратите внимание, что у сети есть площадка в городе пуховых платков Оренбурге.

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Фото на обложке предоставлено пресс-службой Deworkacy.