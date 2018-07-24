На издание книги «Гарри Поттер и методы рационального мышления» собрали больше 2,5 млн рублей. Что в ней особенного?

Неделю назад на сайте planeta.ru запустили акцию по сбору средств на издание книги Элиезера Юдковского « Гарри Поттер и методы рационального мышления». На данный момент проект собрал уже 236% от необходимой суммы, то есть почти 2 600 000 рублей. Лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин и инициатор печати, 18-летний основатель компании AudD Михаил Самин , — о том, почему эту книгу должен прочитать каждый.

Александр Панчин

Популяризатор науки, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой, лауреат премии «Просветитель» Автор этой книги — специалист по искусственному интеллекту Элиезер Юдковский. Он создал сообщество Less Wrong, члены которого стараются мыслить рационально, обсуждают сложные философские и научные вопросы. Юдковский написал фанфикшн по Гарри Поттеру, в котором мир волшебника становится более логичным, а мотивация персонажей — понятной. Например, даже Волан-де-Морт — не зло в чистой форме, у него есть свои взгляды и объяснение действий, кто-то даже может с ним согласиться.

Главный герой здесь оказывается не в доме придурковатых, необразованных и злых Дурслей, а в семье академического профессора, который с детства учил мальчика. Умный Гарри Поттер сталкивается с магией, размышляет, как она работает, почему нарушает привычные законы физики, и применяет научный метод, чтобы в ней разобраться и подчинить себе. Все персонажи здесь отличаются от тех, которых описывала Джоан Роулинг , но больше всех изменился сам Гарри. Правда, одно его качество осталось неизменным — он все такой же выскочка.

Как минимум этот роман очень хорошо написан — я не мог от него оторваться. В нем больше тысячи страниц, и пока я его читал, не работал, почти не ел и не спал, настолько было интересно. Но кроме того, мне кажется, он содержит огромное количество правильных и полезных идей. Эта книга может сделать людей добрее, гуманнее и научить ответственнее подходить к собственной жизни и другим людям, быть более рациональным. Автор говорит о том, что не стоит слепо доверять авторитетам, нужно подвергать сомнению собственное знание, а главная ценность — это человеческая жизнь. Конечно, это не какие-то невероятные откровения, но мы живем во времена, когда люди лечатся гомеопатией, обращаются к гадалкам, смотрят «Битву экстрасенсов», так что этих идей явно не хватает.

Книга стала культовой и за рубежом, и в России. Думаю, большинство из тех, кто сейчас покупает ее в печатном варианте, уже читали ее, но хотят иметь ее на полке. Она есть в свободном доступе в интернете и на русском, и на английском языке, так что те, кто сомневается, участвовать в краудфандинге или нет, могут определиться, прочитав несколько глав.

Можно ли издавать книгу, было непонятно, потому что права на Гарри Поттера принадлежат Джоан Роулинг, а фанфики существуют только в интернете. Потом выяснилось, что Роулинг разрешила использовать персонажей — но только в некоммерческих целях. Нужен был кто-то, кто взял бы дело в свои руки и был настойчив — этим человеком стал Михаил Самин, ему 18 лет, но он уже активно проявил себя, когда был главой пастафарианской церкви.

Эта книга подойдет как фанатам оригинальной серии романов, так и тем, кто относится к ней спокойно. Наибольший кайф получат люди, которые интересуются наукой, научпопом и критическим мышлением — в том числе и те, кто только начинает все это для себя открывать.

Михаил Самин

Основатель компании AudD, инициатор проекта

Я узнал о книге довольно давно, быстро и с большим интересом прочитал ее и потом еще несколько раз перечитывал. Герои Юдковского умные — не кажутся таковыми, как в обычной литературе, а действительно такими являются. Они поступают так, как это делали бы настоящие люди, каждое их действие автор серьезно продумывал. Мне показалось это классным, а персонажи — реалистичными. Они бы не стали, например, бросать кольцо всевластия в вулкан, просто потому что непонятно, что с ним делать.

«Гарри Поттер и методы рационального мышления» — это про здравый смысл и критическое мышление, книга помогает приближать свою картину мира к реальности. Мне хочется жить в мире, где люди умно и рационально себя ведут, и распространение текста Юдковского, я уверен, может с этим помочь. Это, конечно, не учебник, а интересно написанное фэнтези, но оно дает базовое понимание философии науки, частых ошибок людей и того, как их можно заметить и избежать. Я буду рад, если люди в нашей стране начнут критичнее относиться к тому, что знают, и будут чаще задумываться над тем, что говорят.

Я напечатал несколько экземпляров для себя и друзей, а потом внезапно столкнулся с тем, что многим другим людям эта книга тоже нужна. Я решил выпустить ее большим тиражом и заняться распространением: с одной стороны, многие уже читали ее и хотели бы иметь на полке или кому-то подарить, а с другой, это хорошая возможность рассказать о ней на большую аудиторию, и тут уже не важно, поучаствует в итоге человек в краудфандинге или нет. Верстку сделал Лин Лобарев, бывший главный редактор журнала «Мир фантастики». Я знаком со многими популяризаторами науки, они помогли мне советами и распространением.

На деньги, которые мы собрали сверх изначально обозначенной суммы, мы напечатаем дополнительные экземпляры, отдадим их в библиотеки и на подарки победителям олимпиад для школьников и студентов.