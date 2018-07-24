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Бейонсе и Джей Зи арендовали яхту за 1,4 миллиона долларов в неделю
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Бейонсе и Джей Зи арендовали яхту за 1,4 миллиона долларов в неделю 

Журнал ОК! 2 часа назад
И Бейонсе, и Джей Зи не боятся тратить огромные суммы на себя и свою семью. Сейчас, например, они отдыхают на элитной яхте, аренда которой обходится знаменитой паре в 1,4 миллиона долларов за неделю.
Бейонсе и Джей Зи с детьми
Артисты тура On The Run II наслаждаются теплым климатом Италии не вдвоем: путешествуют вместе с ними Блу Айви, близнецы Руми и Сэр, а также мама рэпера. Папарацци запечатлели семью у острова Понца.
#beyonce #thecarters #blueivy #jayz #rumiandsir
A post shared by Who Run The World? Beyhive (@_who_run_the_world_beyhive_) on  Jul 24, 2018 at 3:43am PDT  Уверены, что совсем скоро Бейонсе опубликует серию красивых кадров с роскошной яхты, демонстрируя свои летние образы. Кстати, в качестве личного фотографа у пары выступает мама Джей Зи — Глория Картер.
Топ 10 образов недели: от Бейонсе и до Ким Кардашьян
Как сообщают западные СМИ, владельцем яхты является миллиардер Шахид Хан. Стоимость судна длиною в почти 100 метров оценивается в 180 миллионов долларов. В распоряжении Картеров есть бассейн, баскетбольная площадка, тренажерный зал, бар, салон красоты, кинотеатр и не только.
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