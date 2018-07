Бейонсе и Джей Зи арендовали яхту за 1,4 миллиона долларов в неделю

И Бейонсе, и Джей Зи не боятся тратить огромные суммы на себя и свою семью. Сейчас, например, они отдыхают на элитной яхте, аренда которой обходится знаменитой паре в 1,4 миллиона долларов за неделю.

Бейонсе и Джей Зи с детьми

Артисты тура On The Run II наслаждаются теплым климатом Италии не вдвоем: путешествуют вместе с ними Блу Айви, близнецы Руми и Сэр, а также мама рэпера. Папарацци запечатлели семью у острова Понца.

Уверены, что совсем скоро Бейонсе опубликует серию красивых кадров с роскошной яхты, демонстрируя свои летние образы. Кстати, в качестве личного фотографа у пары выступает мама Джей Зи — Глория Картер.

Как сообщают западные СМИ, владельцем яхты является миллиардер Шахид Хан. Стоимость судна длиною в почти 100 метров оценивается в 180 миллионов долларов. В распоряжении Картеров есть бассейн, баскетбольная площадка, тренажерный зал, бар, салон красоты, кинотеатр и не только.