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Бейонсе и Джей Зи с детьми отдыхают на яхте
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Бейонсе и Джей Зи с детьми отдыхают на яхте 

Peopletalk 36 минут назад
Фото: Peopletalk
Бейонсе (36) и Джей Зи (48) сейчас путешествуют по Европе и Америке в рамках совместного тура. Но время на семью они всегда находят! В перерывах между концертами звезды отдыхают со своими детьми Блю Айви (6) и годовалыми близнецами Руми и Сэром.
Бейонсе и Джей Зи умеют развлекаться на всю катушку: если снимать клип, то только в Лувре, если отдыхать на яхте, то только за 180 миллионов долларов!
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Сегодня папарацци застукали Бейонсе и Джей Зи в бассейне с шампанским. Позже к ним и присоединилась малышка Айви (правда, она пока без шампанского). На фото, кстати, видны и близнецы. Правда, их лица звезды все еще скрывают.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bejonse-i-dzhej-zi-s-detmi-otdyhayut-na-yahte/
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