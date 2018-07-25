Бейонсе и Джей Зи с детьми отдыхают на яхте

Бейонсе (36) и Джей Зи (48) сейчас путешествуют по Европе и Америке в рамках совместного тура. Но время на семью они всегда находят! В перерывах между концертами звезды отдыхают со своими детьми Блю Айви (6) и годовалыми близнецами Руми и Сэром.

Бейонсе и Джей Зи умеют развлекаться на всю катушку: если снимать клип, то только в Лувре, если отдыхать на яхте, то только за 180 миллионов долларов!

все слайды

Сегодня папарацци застукали Бейонсе и Джей Зи в бассейне с шампанским. Позже к ним и присоединилась малышка Айви (правда, она пока без шампанского). На фото, кстати, видны и близнецы. Правда, их лица звезды все еще скрывают.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bejonse-i-dzhej-zi-s-detmi-otdyhayut-na-yahte/