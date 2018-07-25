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Уму непостижимо: сколько Бейонсе и Джей Зи платят за яхту на отдыхе
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Уму непостижимо: сколько Бейонсе и Джей Зи платят за яхту на отдыхе 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Неприличная сумма, однако, того стоит: не каждый же день можно сходить в тренажерный зал или посетить салон красоты на собственной яхте.
Известные «трудоголики» Америки Бейонсе и Джей Зи почти всегда поглощены творчеством, которое они мастерски превращают в работу. Июль выдался у пары насыщенным за счет большого количества концертов в рамках их совместного тура под названием On the Run II. Впервые за это лето Картеры (настоящая фамилия рэпера Джей Зи — прим. ред.) вышли на сцену 6 июня в столице Уэльса, Кардиффе, а завершат свое шоу супруги только 2 октября, в Ванкувере, Канада.
Когда у звездной пары выдается свободное время, оно с удовольствием тратится на детей и путешествия. Недавно семья Картеров попала в объективы фотографов — в это время они находились на отдыхе в Италии, релаксируя на роскошной яхте.
Оказывается, это судно обойдется супругам почти в полтора миллиона долларов за одну проведенную неделю.
Яхта предусматривает по-настоящему королевские удобства: бассейн, бар, тренажерный зал, баскетбольную площадку, кинотеатр, столовую с камином и даже личный салон красоты.
В СМИ попала информация о том, что судном, длина которого приблизительно 100 метров, владеет пакистанский миллиардер Шахид Хан. Стоимость яхты оценивается в 180 миллионов долларов. Об этом сообщает Peopletalk.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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