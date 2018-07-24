Встреча с гадюкой: риски и последствия

СодержаниеГадюки РоссииОтравление ядом гадюкиЛекарства и первая помощь при укусе гадюки Как избежать встречи с гадюкой?

От укусов змей ежегодно в мире умирает 120 тысяч человек, причем в 75% случаев это происходит из-за того, что пострадавшие не могут вовремя добраться до больницы. Еще 400 тысяч остаются инвалидами из-за ампутации конечностей и слепоты. В основном, это крестьяне и дети из беднейших сельских районов Африки, Азии и Латинской Америки.

Но если, например, в Индии обитает около 300 видов змей, из которых 60 — очень ядовитые, то в России жить в этом отношении намного спокойнее. На всей территории нашей страны водится не более 90 видов разных змей, из которых только 14 — ядовитые. Смертность от укусов змей в России, по оценке врачей, не превышает 1-2 случаев в год. Что, конечно, не делает встречу с ядовитой рептилией более приятной.

MedAboutMe выяснял, как избежать укуса самой распространенной змеи в России и что делать, если этого не удалось.

Гадюки России

В Средней Азии, часть стран которой когда-то входили в состав Советского Союза, опасность представляют змеи семейства Аспидов, самым ярким представителем которых является среднеазиатская кобра.

А на территории нынешней России ядовитые змеи представлены разнообразными членами семейства гадюковых, включающего в себя несколько подсемейств, из которых нас интересуют только два:

Подсемейство Гадюковые

Самая распространенная змея в России — это обыкновенная гадюка. Помимо нее, у нас можно встретить степную гадюку, кавказскую, гадюку Никольского и др.

Подсемейство Ямкоголовые

Это несколько видов щитомордников, обитающих в основном на Дальнем Востоке и в низовьях Волги и Дона, и самая опасная змея России — гюрза, которую можно встретить на Северном Кавказе.

Среди ужей тоже есть потенциально ядовитые особи — например, тигровый уж. Но чтобы добраться до его глубоко спрятанных в пасти ядовитых зубов, надо буквально запихать ему мизинец глубоко в рот. Во всех остальных случаях эта змея не опасна.

Ужи или гадюки?

На территории Московской области обитают всего два вида змей: безобидные ужи и ядовитые гадюки. При этом ужи и гадюки в природе предпочитают не пересекаться, да и места обитания у них разные. Ужи любят более сырые местности, они чаще встречаются около рек. Гадюки выбирают более сухие участки. Кстати, гадюки также не любят ежей и устройства для отпугивания кротов — эта информация может оказаться полезной для дачников.

Как было сказано выше, у жителей России больше всего шансов встретиться с гадюкой. Из самых характерных признаков у нее выделяют зигзагообразный рисунок, идущий вдоль тела. Но при этом окрас российских гадюк крайне разнообразен — от серых, голубых, зеленых и красно-бурых до черных (такие змеи называются меланистами), и у последних рисунок виден практически не будет.

В список излюбленных гадюками мест входят вырубки, поросшие брусникой и малиной, и лесные поляны, трухлявые пни, а также развалины старых домов, заброшенные постройки. Пищевая активность гадюк приходится на сумеречное время, а в солнечные часы они нередко выползают на открытые пространства, чтобы погреться.

Отравление ядом гадюки

Мужчин гадюки кусают чаще, но исключительно потому, что именно представителям сильного пола свойственно рискованное поведение. Среди типичных обстоятельств получения укуса: «играл с гадюкой в нетрезвом состоянии», «пытался засунуть змею в бутылку», «хотел поймать (убить) змею» и т. п. При этом хуже переносят укусы гадюк маленькие дети, женщины, а также нетрезвые люди.

Кровь после укуса гадюки практически не течет, но ткани вокруг места укуса в течение 10-30 минут отекают и приобретают синеватый оттенок, могут появиться мелкие кровоизлияния, постепенно цвет кожи переходит в багрово-синюшный. Человек жалуется на головокружение и тошноту, сонливость. Сердцебиение при отравлении ядом гадюки учащается, температура тела снижается.

Железа гадюк, вырабатывающая их яд, состоит из двух отделов:

В первом накапливается гиалуронидаза — фермент, который разрушает гиалуроновую кислоту, являющуюся ключевым компонентом соединительных тканей. При этом происходит повреждение стенок мелких кровеносных сосудов. Это важный компонент яда, который сам по себе не токсичен. Во втором отделе находятся белки — ферменты и пептиды, которые разрушают эритроциты, то есть секрет из этого отдела обладает гемотоксичными свойствами даже в сухом виде.

Оба отдела изолированы друг от друга. В момент укуса происходит смешивание секретов из разных отделов железы. При смешивании гемотоксинов с гиалуронидазой яд становится еще и нейротоксином, потому что гиалуронидаза «открывает двери» в головной мозг жертвы и другие отделы нервной системы.

Распространение яда в основном происходит по лимфатической системе, а не по кровеносной. Поэтому часто развивается также лимфангит — воспаление лимфоузлов, расположенных неподалеку от места укуса. Разнообразные ферменты, содержащиеся в яде гадюки, разрушают ткани и повышают свертываемость крови. Поэтому в области укуса и во внутренних органах образуются кровоизлияния, возможны тромбозы (закупорка сосудов тромбами). В тяжелых случаях может развиться почечная и сердечная недостаточность, потеря сознания.

Интересно, что гадюки могут отличаться между собой по токсичности яда не только от вида к виду, но и в пределах одного и того же вида, обитающего в разных регионах.

Яд гадюк выводится из организма через желудочно-кишечный тракт, почки, а также через молочные железы.

Яд в грудном молоке

В мае этого года индийские врачи сообщили о случае гибели и матери, и ребенка от укуса змеи. Змея укусила 35-летнюю женщину во сне, и та, не осознавая этого, проснулась и покормила грудью свою трехлетнюю дочь. На следующий день и девочка, и мать скончались, прежде чем успели добраться до больницы.

Лекарства и первая помощь при укусе гадюки

На фоне многочисленных советов от «бывалых людей» в первую очередь следует сказать о том, чего не надо делать после укуса гадюки:

Не имеет смысла отсасывать яд.

Для человека, который взялся это делать, яд не представляет особой опасности — слюна губительна для белков гадючьего яда. Попадание его в кровь через предполагаемые ранки во рту, минуя защиту из разрушающей его слюны — крайне маловероятно. Но следует понимать, что, во-первых, это совершенно неэффективная процедура. Яд гадюки содержит вещества, которые ускоряют его распространение по кровеносной и лимфатической системе в 100 раз. Отсосать удастся, в лучшем случае, может быть 10-15% яда. Во-вторых, при этом значительно повышаются риски занесения в ранку инфекции.

Никакого алкоголя.

Укушенного человека нужно активно поить — обычной водой. Спиртное ему предлагать нельзя — это ухудшит его состояние.

Не надо резать кожу вокруг места укуса и прижигать рану чем бы то ни было, включая марганцовку.

Это не даст ни малейшего полезного эффекта, зато также значительно повысит риск занесения инфекции.

Что делать? В первую очередь, максимально обездвижить укушенную конечность. А далее немедленно ехать в ближайшую клинику, где пострадавшему должны вколоть специальную сыворотку «Антигадюка», компоненты которой нейтрализуют действие яда. Облегчение наступает через несколько часов после укола, а все симптомы проходят через 5-6 суток.

Не стоит пытаться вводить сыворотку самостоятельно. Во-первых, потому что хранить ее надо в холодильнике, поэтому с собой ее не повозишь — она просто испортится. Во-вторых, ее вводят в смеси с 5%-ной глюкозой внутривенно, при помощи капельницы. При этом в больнице в первую очередь проверяют, нет ли у человека аллергии на сыворотку, и только потом ставят полноценную капельницу. Дело в том, что сам препарат может оказаться очень сильным аллергеном и вызвать реакцию такой силы, что человек погибнет не от яда, а от сыворотки.

Змеи и страны

В 2017 году австралийские ученые из Университета Квинсленда сообщили, что противоядия для лечения укусов змей из одного региона могут оказаться мало эффективными при попытке их введения при укусах змей из другого региона. Так, при использовании индийских противоядий для лечения укусов гадюк в Африке (тоже против гадючьих укусов) смертность среди укушенных людей выросла в 20 раз.

Как избежать встречи с гадюкой?

Гадюка — одна из самых миролюбивых и осторожных змей. Если она не ранена и на нее не наступают ботинком, то змея предпочтет скрыться как можно скорее и избежать потенциального контакта. Поэтому при соблюдении определенных правил безопасности встречи с гадюками можно избежать, даже гуляя по местам, где их действительно много.

Следует взять палку и активно шуршать перед собой в траве, предупреждая ее потенциальных обитателей о своем приближении. Идти тоже стоит, не стесняясь, топая, хрустя и шурша. Ни в коем случае нельзя лезть руками в траву или кусты, предварительно не пошуршав там или не проверив визуально отсутствие змей. Гадюки могут затаиваться в стороне в надежде, что шумный объект пройдет мимо. Но если наткнуться на змею рукой — весьма вероятно, что она укусит ее. Пройдите тестТест: ты и твое здоровье Пройди тест и узнай, насколько ценно для тебя твое здоровье.

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