Затмение в Ильин день: лучшие гадания против советов астрологов

Традиционный церковный и народный праздник Ильин день отмечают восточные и южные славяне, греки, грузины и другие народности, принявшие православие, 2 августа. Пророк Илия в христианстве самый почитаемый ветхозаветный святой. Согласно церковному преданию, Илия был взят живым на небо, в некое сокровенное место, где он ожидает Второе пришествие Иисуса Христа . Перед ним он спустится на землю, чтобы обличить Антихриста во лжи и обратить оставшуюся часть Израиля к истинному Богу.

Что же касается народных традиций, Илья считается покровителем грома, дождя, урожая и плодородия. В славянских легендах Илья был обездвижен до 33 лет, а потом был исцелен. Именно народный образ Ильи стал прототипом богатыря Ильи Муромца. В прошлом, накануне праздника было принято печь обрядовое печение и переставать выполнять полевые работы. Вместо этого в Ильин день жители соседних сел собирались на праздничную трапезу — братчину — которая заканчивалась гуляньями, плясками и играми.

Помимо этого, Ильин день связан с всевозможными обрядами, ритуалами и гаданиями. В канун праздника, 29 июля в 10.45, телеканал «МИР» покажет сериал «Гадание при свечах». По сюжету главная героиня Марина унаследовала от бабушки способности провидения и знахарства. Однако в ее родном городе необычные способности так и принесли счастья девушке. Марина отправляется в Москву в надежде отыскать знаменитую ведунью и стать ее ученицей.

Особенно правдивы в Ильин день гадания, рассказала корреспонденту «МИР 24» эзотерик Елена Редькова. Еще до появления церковного праздника в это же время на Руси отмечали Перунов день.

«Ильин день — это праздник церковный, а церковь гадания не признает, это считается грехом. Но традиция гадания пришла еще со времен язычества. В языческих праздниках Ильин день — это Перунов день. Любые такие дни, которые праздновались на Руси испокон веков, обладают особо сильной энергетикой. После 2 августа дни становятся короче, а вода — холоднее.

Существует поверье, что с этого дня нельзя купаться, потому что выходят из водоемов лешие и русалки. Даже комары после Ильина дня перестают кусаться, мухи укладываются в спячку. Перун был справедливым Богом, так же, как и Илья. Поэтому все гадания, которые люди в этот день делали, считались правдивыми», — сказались она.

Кроме того, в Ильин день особенно сильна связь с предками. Таролог советует благодарить свой род и просить у него о помощи.

«В эти дни очень мощная связь с родом. В принципе, свой род — умерших предков— нельзя забывать, потому что энергия рода передается к нам с кровью, ДНК. Наш род вечен, он нас поддерживает, даже если люди не знают своего рода, например, сироты из детских домов. Единственное, нужно не забывать о предках, просить их помощи, поддержке и благодарить. Во снах иногда приходят люди, предупреждающие о грядущей опасности, и если прислушиваться к ним, то удается избежать неприятностей. В Ильин день такая помощь особенно сильна. Есть старейшины рода, к которым можно обращаться и просить о помощи, и они обязательно помогут», — пояснила Редькова.

«МИР 24» собрал гадания, которые считались традиционными на Руси в Ильин день.

ГАДАНИЕ НА СУЖЕНОГО ПО ЛИСТЬЯМ ДЕРЕВЬЕВ

В Ильин день у девушек принято гадать на суженого. Для этого 1 августа надо сорвать листья с разных деревьев, положить их под подушку и попросить у Ильи напророчить суженого-ряженого. Положить все листья под подушку, а на утро, не вставая с постели, вытащить один из листков. Если попался яблоневый лист, то будущий муж будет милым и отзывчивым, осиновый — строгим и ворчливым, тополиный — коммуникабельным и веселым, ивовый — внимательным и сговорчивым. А вот дубовый лист предвещает мужа сильного и мужественного, березовый — нежного и трепетного, рябиновый — тихого и спокойного, кленовый — суетливого, а акациевый — галантного и изысканного.

ГАДАНИЕ НА ПОЛ РЕБЕНКА

В прошлом узнать пол еще народившегося ребенка помогало гадание на Ильин день. Сегодня для этого существуют медикаментозные методы. Однако попытать удачу в гадании все еще можно на ранних сроках. Ну, или как минимум, повеселиться вместе с супругом на праздник. Беременная женщина на Ильин день должна испечь калач из новой муки, дать ему остыть, а потом вместе с супругом оторвать по куску с каждого конца. Если больший кусок оторвет муж, то родится мальчик, а если жена — то девочка.

ГАДАНИЕ НА ЗАМУЖЕСТВО

Если девушка хочет узнать, сможет ли она выйти замуж до конца года, то с восходом солнца можно подойти к любому водному источнику (озеро, река, пруд) и посмотреть на поверхность. Если вода покрыта рябью, то свадьба не заставит себя долго ждать, а вот если вода тихая, то замужество пока не предвидится.

ГАДАНИЕ НА СЧАСТЬЕ

Чтобы узнать будет ли оставшийся год счастливым, нужно кислые и сладкие ягоды смешать в одной чашке, а затем с закрытыми глазами достать одну ягодку и положить в рот. Если она сладкая, то впереди вас ждут интересные и наполненные хорошими событиями месяцы, а если кислая — оставшаяся часть года будет сложной.

ГАДАНИЕ НА СВЕЧЕ НА БУДУЩЕЕ

Еще одно популярное гадание в Ильин день можно провести с помощью свечи и воды. В миску нужно налить воду, взять половинку скорлупы грецкого ореха и закрепить на него огарок свечи. Кроме этого нужно приготовить бумажки с написанными предсказаниями и разложить их по краям миски. Грецкий орех опустить на середину миску, и к какому предсказанию он подплывет, то и сбудется.

ЗАГОВОР НА ДЕНЬГИ

Однако помимо гаданий популярны в Ильин день и заговоры. Например, свой дом можно заговорить на деньги. Для этого нужно обсыпать комнаты маком со словами:

Илья щедрый, расщедрись на мой мак так, Чтоб он народил мне пятак, Пятак народил десятку, Десятки народили бы мне достатки. Ключ, замок. Язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Мак нужно оставить на несколько дней, а после вымести под дерево.

ЗАГОВОР НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛЮБВИ

Если вы не можете встретить любимого человека, то можно в Ильин день проделать специальный ритуал. Правда повезет вам, только если на улице идет дождь. В чашку нужно собрать хотя бы несколько капель воды, важно, чтобы все они попали туда естественным путем. После этого вернитесь домой и капните водой по углам кровати. С оставшейся водой сядьте на центр кровати и произнесите три раза фразу: «Я прошу тебя через этот свежий, сладкий дождь дать мне человека, который облегчит мою боль одиночества». Чашку с водой поставьте у изголовья и дайте воде выветриться.

ЧТО НЕСЕТ ИЛЬИН ДЕНЬ В ПЕРИОД ЗАТМЕНИЙ?

А вот астрология Ильин день не признает и считает его только религиозным и языческим праздником, рассказала «МИР 24» астролог Наталья Захарова . Но даже в этом случае, 2 августа не будет простым, утверждает наш собеседник, так как этот день входит в период затмений.

«С точки зрения астрологии, в этом году этот день выпадает на период трёх летних Затмений. Длится он с 13 июля по 11 августа. Солнечное затмение в градусе Рака состоялось 13 июля, Лунное затмение ожидается 27 июля и последнее — Солнечное затмение будет 11 августа. Период между Затмениями в Астрологии называется Коридором Затмений. Он является кармическим, то есть судьбоносным. Соответственно, свобода выбора человека несколько сужается. Все что происходит в этот период — неспроста, и противиться событиям не стоит», — рассказала Захарова.

По словам эксперта, во время затмений нужно особенно обращать внимание на знаки и подсказки судьбы. При этом затмения не влияют на происходящее самостоятельно, они просто позволяют увидеть человеку необходимое. Однако бояться этих природных явлений не стоит.

«Никаких случайностей в этот период не будет. Это время неслучайных людей и событий. Умейте видеть и читать подсказки судьбы. Постарайтесь избавиться от негативных эмоций. Затмения помогают нам с энергетической точки зрения избавиться от «эмоциональных шлаков». Период затмений дается для перезагрузки, чтобы почистить свое подсознание, эмоции, проработать негативные программы, все то, что беспокоит и мешает двигаться вперёд.

Нужно поставить на паузу социальную жизнь, нежелательно начинать новые дела. Рекомендуется завершить все начатое ранее и заглянуть вглубь себя. Вот поэтому ничего страшного в затмениях нет. Любые астрологические явления нужны для того, чтобы правильно использовать энергию космоса, использовать ее благо, встроиться в общий ритм», — заключила Захарова.

А вот последовательница древней индийской астрологии Лидия Бойко астрологическое обоснование религиозных праздников не отрицает. Специально для «МИР 24» она построила астрологическую карту на 2 августа.

«Такие точки, как церковные праздники, в какой-то степени свое астрологическое обоснование имеют. Я построила карту на 2 августа и, в целом, никаких особенностей в этом дне ни вижу. Сейчас идет коридор затмений, но 2 августа — это обычный день, который влияет по-своему на каждого человека, а не на человечество. Конкретно второго августа нет никакого особенного положения, которое бы сохранялось в этот день из года в год.

Когда есть плавающие точки, это более точно, а вот таких стабильных дат, которые влияют на все человечество — такого не может быть. Все меняется, Вселенная расширяется и одна дата не может влиять на все человечество. Астрология очень индивидуальная наука и ее нельзя рассматривать абстрактно. Даже в затмение нужно смотреть конкретную карту человека и соотносить с общими задачами», — сказала Бойко.

Кроме того, астролог утверждает, что специалисты, которые привыкли прогнозировать негативные последствия затмений, просто не разбираются в астрологии.

«Затмения, конечно, влияют на судьбу. Но многие привыкли ими пугать и объяснять негативно их влияние. Настоящая древняя индийская астрология дётиш — несет только свет, там страха никакого нет. Если говорят о негативных последствиях, это значит, не знают астрологию вовсе», — заключила эксперт.

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