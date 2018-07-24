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В Казани произошло несколько нападений змей на людей
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В Казани произошло несколько нападений змей на людей 

Казанский Портал 2 часа назад
После возвращения жары пострадавших от укусов может быть больше.
«Змеи не любят жару, стараются прятаться в тени. Но после дождливых и прохладных дней могут выбираться на солнце, чтобы погреться», — сообщил РБК сотрудник КФУ Валериан Гаранин. По его словам, змеи не нападут первыми. Они могут это сделать, только если почувствуют опасность. При этом змеи всегда шипят перед тем, как укусить. Их легко можно услышать.
«Если собираете грибы или ягоды, старайтесь для начала проверять траву палкой. Змей это отпугнет. Они постараются уйти от встречи с человеком», — посоветовал Гаранин.
Недавно в Казани поймали двух змей. Одна из них была экзотической.
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