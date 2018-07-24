Не выдержал унижений. В Рязанском районе брат брата насмерть забил кувалдой

20 июля в деревне Ялтуново Рязанского района обнаружили труп 50-летнего местного жителя с множественными ранами головы. Об этом RZN.AIF.RU сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, накануне в своем доме распивали алкоголь два брата — 50 и 60 лет от роду. Когда младший брат уснул, старший взял кувалду и несколько раз ударил по голове родственника. После этого он вызвал полицию и сознался в преступлении.

На допросе 60-летний мужчина пояснил, что младший брат по жизни его всегда унижал, придирался по всякому пустяку, поколачивал. В тот день во время распития алкоголя они вновь поругались на пустом месте и младший стал всячески унижать его. Не выдержав оскорблений, он дождался, когда брат уснул — и убил его.

В настоящее время Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве взят под стражу. Расследование продолжается.