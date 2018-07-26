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Четверо руководителей полиции Серпухова уволены из-за педофила
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Четверо руководителей полиции Серпухова уволены из-за педофила 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: Lenta.ru
Руководители муниципального управления внутренних дел «Серпуховское» уволены после скандала с педофилом, на которого более года не обращали внимания сотрудники полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщила Татьяна Петрова, официальный представитель Главного управления МВД по Московской области.
«По результатам проведенной проверки приказом начальника подмосковного главка за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных сотрудников из органов внутренних дел уволены заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское», начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших обязанности заместителя начальника и начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (ОУУПиПДН) в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке. О неполном служебном соответствии предупрежден начальник Управления участковых уполномоченных Главка», — сообщила Петрова.
«Начальник МУ МВД России «Серпуховское» будет уволен из органов внутренних дел по выходу из отпуска», — добавила Татьяна Петрова.
В воскресенье, 22 июля, в Серпухове пропала пятилетняя девочка. Сутки спустя ее тело было найдено в овраге возле железной дороги. И вскоре был задержан подозреваемый — 28-летний местный житель. В первые же часы выяснилось, что местный участковый несколько раз получал заявления о его странном поведении с детьми, но из-за опасений «испортить статистику» на них не реагировал.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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