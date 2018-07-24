Педофил из Серпухова разрушил карьеру матери

Подозреваемого в убийстве и изнасиловании 5-летней девочки Александра Сёмина вырастила воспитательница детского сада Наталья Галанова. Всю жизнь 47-летняя женщина работала в разных дошкольных учреждениях города Серпухов. News.ru расспросил её коллег и выяснил, что мать извращенца пользуется большим уважением.

— Она была одним из лучших, да, пожалуй, лучшим, руководителем которого я знаю! Чуткая женщина, была нам как мать, добрая и отзывчивая, — так характеризует Наталью бывшая коллега Александра Конопля.

Обладатель грамоты Комитета по образованию, Почётной грамоты Президиума Московского областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Галанова долгое время являлась заведующей детского сада № 30 «Родничок». А год назад, вдруг, женщина написала заявление по собственному желанию и уволилась. Никто из коллег так и не понял почему их блистательный руководитель приняла такое решение. Наталья Галанова перешла работать в детский сад № 5 «Золушка» города Серпухов на должность методиста.

Как раз в это время Александр Сёмин начал совершать поползновения в сторону детей во дворе. Соседи говорят, в 2017 году мужчина стал снимать штаны и подходить к 12-летним школьницам. Дети в страхе разбегались.

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Связаны ли эти два факта между собой — история умалчивает. Сама Наталья Галанова с журналистами общаться категорически отказывается. Не отвечает на сообщения в соцсетях и скрыла свою страницу. Как рассказала News.ru бывшая гражданская жена педофила Елена Моисеенко, около года Наталья с сыном не общалась. Не хотели с ним связываться и его родная сестра и бабушка.

— Я думаю, что он в очередной раз что-то серьёзное натворил, — предполагает Елена.

По словам Елены, «творил» он много и охотно. Ещё до их знакомства Александр избил свою беременную девушку, в результате чего она родила мёртвого ребенка. Ещё одну он бросил за пару дней до свадьбы, она тоже была в положении. Девушка сделала аборт.

Досталось и Елене. Она год терпела неадекватные действия своего избранника.

— Он бросался на людей, избивал, у него постоянно были панические атаки, мании преследования. Я уверена, что это (убил и изнасиловал девочку —News.ru) сделал он. Потому как видела его неадекватные состояния. И мне даже доказательств не надо, — заявила Елена Моисеенко в интервью нашему корреспонденту.

Девушка признаётся, что очень скоро из внимательного и заботливого парня Александр Сёмин превратился в неуравновешенного человека. Он принимал наркотики и бил её.

из личного архива Елены Моисеенко

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании Александр Сёмин

Возлюбленная устроила его в фирму «Электротехнологии», где работала сама, но молодой человек оказался плохим сотрудником.

— Работал помощником менеджера. Постоянно опаздывал, безответственный, поэтому его быстро попросили, — рассказала Елена.

Знакомые Александра предполагают, что на его психику повлияла армия. Молодой человек пошёл служить в возрасте 19 лет, там над ним издевались, били, один раз даже госпитализировали. После службы он заявил матери, что хочет жить один, и она поселила его в квартиру родственников. Около этого дома он, предположительно, совершил преступление — убил маленькую девочку.

Единственный человек, который поддерживал парня во всех начинаниях оказалась его родная тётя — московский адвокат Елена Самохина

Когда летом прошлого года родители впервые попросили наказать мужчину, дело замяли. Елена Моисеенко предполагает, что постаралась его тетя-адвокат.

— Да, могла. Она ему очень в таких случаях помогала, — сказала она.

Сейчас предполагаемый насильник и убийца задержан. Это ночью он устроил в изоляторе временного содержания настоящее шоу. Разделся и стал приставать к сокамернику, предлагая ему заняться сексом.

— Вот увидите, его признают невменяемым и в психушку определят, — предполагает Елена.

Родственники и знакомые мужчины теряются в догадках — либо гетеросексуальный Александр Сёмин таким образом пытается выдать себя за психопата, либо он уже им является.