Нормальные месячные — какие они

Когда менструация должна начаться

— В первую очередь на менархе (первое менструальное кровотечение) влияет генетика — возраст начала месячных у женщин по материнской линии будет приблизительно одинаковым. Первая менструация зависит и от места проживания — у жительниц южных регионов, как правило, она приходит раньше, примерно в 9—11 лет. У девушек, проживающих в северных широтах, позже, в 15—17 лет. Менархе может зависеть от питания — у девушек более плотного телосложения первая менструация может начаться раньше, а у девушек с дефицитом массы тела — позже.

Какой должна быть длительность менструации и как измерить её обильность

Нормальная менструация, как правило, длится от трёх до семи дней и имеет цикличность 21—35 дней. Средний цикл — 28 дней, так как считается, что женский организм максимально привязан к лунному циклу.

Что касается количества выделений — их должно быть ориентировочно не менее 40 миллилитров и не более 80—100 миллилитров. Хороший ориентир — наполняемость гигиенической прокладки. Если прокладка наполняется быстрее, чем за три часа — это обильные месячные. Если за три часа она практически не использована — значит, речь идёт о малых выделениях.

Болезненность — норма или патология

Болезненные ощущения при месячных часто локализуются внизу живота, в поясничной области и в крупных суставах, также бывают неярко выраженные головные боли. Но все они должны быть терпимой интенсивности, не выбивать из повседневного ритма. Это не та боль, которая заставляет девушку уйти с занятий или не выйти на работу.

Однако всё индивидуально. Некоторые девушки с периода менархе испытывают крайне болезненные ощущения при месячных. Болезненность может меняться в большую или меньшую сторону после рождения ребёнка. Всегда нужно сравнивать свои ощущения с предыдущими циклами. Небольшие тянущие боли — нормальное явление, но если боль влияет на образ жизни, это повод обратиться за консультацией к специалисту. Фото: shutterstock.com Каковы причины болезненных менструаций и как снизить боль

Причин болевых ощущений множество. Если сильная боль возникает при менархе, стоит спросить у матери и бабушки, не было ли случаев эндометриоза в семье. Этот диагноз следует исключить. Кроме того, семейный анамнез поможет в диагностике других заболеваний. Причиной болезненных месячных могут быть также кисты яичников — чтобы их обнаружить, потребуется УЗИ.

В любом случае при болезненных месячных в первую очередь нужно обратиться к врачу — специалист сможет дифференцировать причину. Для её устранения он может назначить гормональные контрацептивы, обезболивающие препараты, спазмолитики и даже предложить скорректировать физическую нагрузку во второй фазе цикла.

Становится ли менструация безболезненной после родов

После родов у женщин совершенно другая доминанта — пережив боли родовых схваток, они уже совершенно иначе реагируют на менструальную. При эндометриозе беременность «выключает» менструальную функцию женщины на девять месяцев, таким образом улучшается состояние эндометрия. В дальнейшем у таких женщин, как правило, месячные становятся менее болезненными. Однако тот же эффект можно получить и с помощью гормональной контрацепции, которая «выключает» активную работу яичников. Фото: shutterstock.com Когда отклонения — повод для беспокойства, а когда — вариант нормы

Если у женщины выделения с запахом — это отклонение. Зуд, жжение, дискомфорт — тоже. Считается отклонением и необычный цвет — допустим, появившиеся более тёмные выделения могут быть признаком патологии эндометрия. Если боль и дискомфорт отвлекают женщину от её привычного образа жизни, нужно обратиться к врачу. И чем раньше будет проведена диагностика, тем благоприятнее будет прогноз.

Можно вполне спокойно отнестись к изменениям в месячных и не бежать к врачу в тех случаях, когда девушка резко похудела или имела место резкая смена климата, психоэмоциональный срыв или сильный стресс. Изнурительные физические нагрузки тоже могут влиять на месячные — могут привести как к обильным менструациям, так и к их полному прекращению. Приходя на приём к доктору, девушке следует рассказывать, какие лекарственные препараты она принимает, так как возможно выявление неочевидных на первый взгляд взаимосвязей между определёнными лекарствами и характером выделений.

Когда обязательно нужно обратиться к врачу

при появлении межменструальных кровянистых выделений — они могут быть следствием новообразований, кист, полипов;

если месячные чрезмерно обильные и превышают верхнюю границу нормы в 80—100 миллилитров;

появились сгустки и их много;

если во время месячных произошло резкое падение или скачок давления;

если цикл был всегда стабильный, а в этот раз месячные начались со значительной задержкой.

Не всегда то, что женщина считает менструацией, является таковой — это могут быть патологические кровянистые выделения из половых путей. Например, онкологические заболевания, такие как рак шейки матки, могут проявляться подобным образом у пациенток любого возраста. Фото: shutterstock.com Статьи по теме Всё, что нужно знать о мужской контрацепции 9 мифов о женском здоровье и контрацепции, которым пора перестать верить Планирование беременности: какие нужно сдать анализы Планирование беременности: какие продукты можно и нельзя есть

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