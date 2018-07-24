В Смоленске участницам Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» вручены сертификаты от Общественного совета при МВД России 

Всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Стёпа» в этом году проводился в пятый раз и был посвящен 300-летию российской полиции. Активное участие в региональном этапе приняли юные жители Смоленской области в возрасте от 5 до 14 лет. Фантазия детей оказалась поистине безграничной — на конкурс были представлены и сшитые из ткани куклы, изображающие сотрудников полиции, и композиции из пластилина, и бумажные аппликации. Жюри, в состав которого вошли сотрудники УМВД России по Смоленской области и члены Общественного совета при УМВД, отобрало работы, представившие регион на финальном этапе в Москве.
Авторы этих работ, Валерия Алексеенкова и Дарья Юрова, удостоены сертификата участника финального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» за подписью председателя Общественного совета при МВД России Анатолия Кучерены.
Сертификаты девочкам вручил председатель Общественного совета при УМВД России по Смоленской области Леонид Соловьев, который поблагодарил их за активное участие в конкурсе и пожелал новых творческих достижений.