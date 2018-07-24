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Молодёжный форум «Балтийский Артек» готовится к открытию
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Молодёжный форум «Балтийский Артек» готовится к открытию 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
В этом году на его площадке встретятся волонтёры, в центре внимания наследие Чемпионата Мира. Ещё хорошая новость для молодых новаторов из числа участников слёта, сумма грантов для них выросла втрое.
Одно из самых интересных молодежных событий этого лета в нашем регионе — это конечно же Балтийский Артек. В девятый раз на морском побережье соберутся самые активные и талантливые люди из нашей области и других регионов страны.
Сурен Манукян, директор Центра Молодёжи:
— Мы уже на финальном этапе подготовки. Произведён окос травы, произведена акорицидная обработка, мы на финишной прямой и наводим уже визуальный порядок.
Молодёжный образовательный форум балтийский Артек в этот раз пройдет с 1 по 5 августа и примет 350 молодых людей. Также на форум прибудут волонтёры для обсуждения наследия Чемпионата мира по футболу.
Кирилл Рязанцев, корреспондент:
— Для того чтобы участникам было комфортно работать на форуме, строители предусмотрели все удобства. Это душевые кабины, отдельные туалеты и палаточный городок, кстати, с отличной мебелью!
Жить ребята будут примерно по 20 человек в одной палатке, помимо мебели в них предусмотрены кулеры с водой, и каждый шатёр оборудован огнетушителями
Андрей Здор, работник форума Балтийский Артек:
— Мы занимались комплектацией мебели, устанавливали кровати, привезли новые матрацы, подушки и всё это разложили по количеству будущих наших участников.
Также участников ждёт традиционное общение с интересными гостями, имена которых пока держаться в секрете, но вот одно из главных новшеств известно уже сейчас. На форуме проведут конкурс грантов. Фонд в этом году увеличили в трое, и каждый участник может претендовать на получение средств для реализации своего проекта.
Кирилл Рязанцев, Андрей Долгий
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