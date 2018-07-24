Харпер Бекхэм отрезала волосы, несмотря на то что Дэвид Бекхэм был против

Дэвид Бекхэм всегда был против того, чтобы его дочь ходила с короткими волосами. Ранее в своих интервью он признался, что красивые длинные локоны Харпер — это его заслуга. Жена футболиста Виктория периодически предлагала подстричь девочку, но глава семьи ей всегда отвечал: «Пусть растут. Не трогай!» Но, видимо, Бекхэм больше не смог стоять на защите длинных волос Харпер — в сети появились фото, на которых у неё каре. Фотография: Legion-Media Харпер, Бруклин и Круз Бекхэм С новой прической Харпер дебютировала в Лос-Анджелесе. Со своими братьями — Бруклином и Крузом — и их друзьями семилетняя дочь знаменитостей посмотрела фильм под открытым небом. Присоединились к наследникам Бекхэмов и дети Гордона Рамзи : Меган, Холли, Джек и Матильда. Напомним, что вчера Виктория Бекхэм опубликовала два видеоролика, на которых её с Дэвидом 13-летний сын Круз исполняет песню Джастина Бибера Love Yourself. Фанаты знаменитой семьи уверены, что мальчика ждет карьера не хуже, чем у Бибера!