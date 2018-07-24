Ещё
Харпер Бекхэм отрезала волосы, несмотря на то что Дэвид Бекхэм был против
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо

Харпер Бекхэм отрезала волосы, несмотря на то что Дэвид Бекхэм был против 

Журнал ОК! 1 час назад
Дэвид Бекхэм всегда был против того, чтобы его дочь ходила с короткими волосами. Ранее в своих интервью он признался, что красивые длинные локоны Харпер — это его заслуга. Жена футболиста Виктория периодически предлагала подстричь девочку, но глава семьи ей всегда отвечал: «Пусть растут. Не трогай!» Но, видимо, Бекхэм больше не смог стоять на защите длинных волос Харпер — в сети появились фото, на которых у неё каре.
Фотография: Legion-Media Харпер, Бруклин и Круз Бекхэм
С новой прической Харпер дебютировала в Лос-Анджелесе. Со своими братьями — Бруклином и Крузом — и их друзьями семилетняя дочь знаменитостей посмотрела фильм под открытым небом.
Присоединились к наследникам Бекхэмов и дети Гордона Рамзи: Меган, Холли, Джек и Матильда.
Напомним, что вчера Виктория Бекхэм опубликовала два видеоролика, на которых её с Дэвидом 13-летний сын Круз исполняет песню Джастина Бибера Love Yourself. Фанаты знаменитой семьи уверены, что мальчика ждет карьера не хуже, чем у Бибера!
Журнал ОК!: последние новости
Бейонсе и Джей Зи арендовали яхту за 1,4 миллиона долларов в неделю Любовь или расчет? Эммануэль и Брижит Макрон и еще 7 пар, где женщина старше Как неудавшееся свидание вслепую помогло Кунис и Катчеру влюбиться в друг друга
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле76
Тест на амбидекстрию1
Западные звезды, которые говорят по-русски
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
13:09
Чудесные исцеления, в которые сложно поверить
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение