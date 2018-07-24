Подарки от артистов: правда или мошенничество

Среди звёзд отечественного шоу-бизнеса много любителей проводить конкурсы с ценными призами и щедрыми денежными вознаграждениями. News.ru выяснил, как российские артисты зарабатывают деньги, устраивая розыгрыши для своих подписчиков.

News.ru проследил за ходом такого конкурса, амбассадором которого выступила Ксения Бородина. Ведущая на своей странице в инстаграм опубликовала видео с правилами розыгрыша, главный приз — автомобиль Toyota Camry или один млн рублей. Подарки для остальных победителей, куда более скромные, но тоже заманчивые: Macbook Pro 15”, iPhone X, iPhone 8+, Samsung S9. Остальные счастливчики, занявшие призовые места от 6 до 30, должны были получить от пяти до десяти тысяч рублей.

instagram.com/borodylia

«Друзья, я хочу вам напомнить, что уже завтра заканчивается мой именной конкурс. Не упустите последнюю возможность стать обладателем крутого автомобиля Toyota Camry или одного миллиона рублей. Также, кроме автомобиля, вас ждёт огромное количество подарков! Скорее переходите на конкурсный аккаунт и выполняйте все условия! Удачи вам, я вас всех очень люблю и держу за вас пальчики», — зазывает своих подписчиков принять участие в конкурсе Бородина. Это видео посмотрели более 500 тысяч человек.

Как правило, для подобных розыгрышей, в инстаграме создаётся отдельная страница. В случае с Бородиной такой аккаунт тоже был, на него подписались свыше 80 тысяч человек. Чтобы выиграть, нужно было также подписаться на 87 спонсоров, указанных в числе подписок этой страницы. Среди них менее популярные блогеры, салоны красоты, марафоны по саморазвитию и даже бани.

Определение победителей конкурса организаторы показывали в прямом эфире в инстаграме, также они создали гугл-док, в котором прописали всех участников. Из-за огромного числа желающих узнать свой номер, сервис упал, и что-либо выяснить было невозможно.

После конкурса инстаграм-аккаунты всех победителей были опубликованы всё на той же странице розыгрыша, но меньше чем через сутки все публикации и вообще сама страница были удалены.

instagram.com/@kseniyaborodinaliketime

Главный приз достался 23-летней Алёне из украинского города Винница. На счастливицу сразу же посыпались поздравления в комментариях под её фотографиями. Девушка поспешила подтвердить информацию о выигрыше в сториз и уточнила, что в качестве приза выбрала не автомобиль, а миллион рублей.

News.ru связался с другими участниками конкурса, чтобы узнать получили ли они свои материальные и денежные призы. 18-летняя Карина из Смоленска со дня на день ожидает свой приз — iPhone 8+. По словам девушки, организаторы связались с ней в тот же день, а доставка в её город из Москвы занимает около двух недель. Это не первый розыгрыш и даже выигрыш для девушки. Карина часто участвует в подобных конкурсах, которые проводят блогеры: денежные призы от них всегда приходили быстро. А вот другой победительнице, тоже Карине, перевод 10 тысяч рублей организаторы сказали ждать две-три недели.

instagram.com/@alyona_08_08 Разочаровалась в конкурсе 20-летняя Кристина: она тоже выиграла 10 тысяч рублей, но организаторы с ней так и не связались.

«Пришлось самой писать на аккаунт, в котором был розыгрыш. Но выигрыша так и не увидела, аккаунт на следующий день удалили, и Бородина тоже молчит, — пожаловалась девушка. — Просто очередной лохотрон. Сомневаюсь, что вообще получу выигрыш».

Связаться с организатором конкурса не удалось: абонент был недоступен.

Причина почему звёзды проводят конкурсы и бесплатно раздают ценные подарки — проста. Организатор розыгрыша набирает спонсоров (интернет-магазины и блогеров), которые совместными усилиями оплачивают рекламный пост у селебрити. В свою очередь организатор покупает призы и формирует денежный призовой фонд. После проводится конкурс и каждый получает, что он хотел: удачливым участникам достаются призы, спонсорам — новые подписчики, а звёзды извлекают прибыль. Естественно, что после розыгрыша часть пользователей отписываются от спонсоров, но несколько тысяч человек, скорее всего, останутся с ними.