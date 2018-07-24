Как оформить музыкальный фон для своего заведения

Бизнес, особенно в сфере обслуживания, не может обойтись без фоновой музыки. Да ты и сам знаешь, что музыка играет везде: в торговых центрах, на мероприятиях, даже в лифтах дорогих отелей. Ну а если ты открываешь ресторан или фитнес-клуб, то тут вообще никак без качественной музыкальной подборки. И вот тут на сцену выходят серые кардиналы от организаций по коллективному управлению правами. Можно пройти сложным вариантом, и тогда тебе придётся отчислять деньги в РАО и ВОИС, а это весомая часть бюджета малого бизнеса.

Но есть и менее затратное решение: воспользоваться сервисом «БУБУКА». Под этим забавным названием скрывается мощный сервис, который позволяет создать фонотеку для своего заведения по невысокой цене. У сервиса нет каких-то скрытых условий, и все преимущества для бизнесмена очевидны: — Более 100 тысяч лицензионных треков от правообладателей. Кстати, коллекция пополняется на 300-500 треков ежемесячно. — Невысокая цена. Самый важный положительный момент в использовании «БУБУКИ». Ты получишь подборку треков по нишам бизнеса от 990 рублей за одно заведение. — Нет отчислений РАО и ВОИС — гонорары только авторам. «БУБУКА» оказывает пользователям сервиса правовую поддержку при необходимости в суде. И, кстати, сервис не проиграл ни одного дела. — Лицензионная музыка. С «БУБУКОЙ» ты не рискуешь нарушить чей-то копирайт, так как сервис предоставляет только лицензионную музыку от правообладателей. — Автоматическая генерация музыки. Тебе не придётся сажать за пульт диджея и платить ему за работу или накидывать лишние обязанности своим сотрудникам. Достаточно выставить настройки один раз, и сервис сам будет генерировать музыку, которая подходит для твоего бизнеса. Управлять настройками ты можешь с компьютера или смартфона на iOS или Android. — Быстрое подключение. Через 30 минут после заключения договора и подключения «БУБУКИ» к бизнесу ты можешь включать музыку и создавать правильную атмосферу в заведении.

На сайте «БУБУКИ» ты можешь ознакомиться с примерами музыкальных решений, подобранных под разные сферы бизнеса. И это не одинаковый набор композиций, перемешанных в случайном порядке, а разнообразная музыка. Посмотреть примеры музыкальных решений → Кстати, компания предоставляет не только аудио-, но и видеоконтент, так что если ты хочешь создать качественную атмосферу в своём заведении и избежать разбирательств с РАО и ВОИС, то «БУБУКА» предлагает набор из более чем 5 тысяч видео.

Отметим, что сервис будет полезен не только бизнесу, но и авторам. Если ты создаёшь качественную музыку и хочешь зарабатывать на этом, то заходи на сайт «БУБУКИ» и оставляй заявку. Если твой трек попадёт в фонотеку «БУБУКИ», то за каждые 2000 проигрываний композиции ты будешь получать 5 долларов. Ты будешь видеть, где играют твои треки, в режиме реального времени. Неплохой способ звучать и зарабатывать на том, что тебе нравится.

Начать зарабатывать на своей музыке →