Служба перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы» пройдет в храме на Красноармейской

Молебен о даровании чад состоится в субботу, 28 июля, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке недалеко от станции метро «Динамо».

Православные христиане вознесут молитвы перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы». Об этом рассказал священник Николай Михалев.

− В настоящее время каждая пятая российская супружеская пара сталкивается с трудностями при реализации одной из главных функций семейной жизни — репродуктивной. Причины бесплодия могут быть разными, но для верующего человека главной составляющей жизни является духовность, которая влияет и на психологическое состояние, и даже на физическое, − пояснил священник.

Богослужение пройдет по адресу ул. Красноармейская, д. 2. Начало в 10.15. (мю)