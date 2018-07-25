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Служба перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы» пройдет в храме на Красноармейской
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Служба перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы» пройдет в храме на Красноармейской 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Молебен о даровании чад состоится в субботу, 28 июля, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке недалеко от станции метро «Динамо».
Православные христиане вознесут молитвы перед иконой «Пояс Пресвятой Богородицы». Об этом рассказал священник Николай Михалев.
− В настоящее время каждая пятая российская супружеская пара сталкивается с трудностями при реализации одной из главных функций семейной жизни — репродуктивной. Причины бесплодия могут быть разными, но для верующего человека главной составляющей жизни является духовность, которая влияет и на психологическое состояние, и даже на физическое, − пояснил священник.
Богослужение пройдет по адресу ул. Красноармейская, д. 2. Начало в 10.15. (мю)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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