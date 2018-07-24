Депрессию телят лечат алкоголем в Якутии

Телята, впавшие в депрессию, пьют спиртовые настойки, которые готовят для них эксперты Управления ветеринарии города Якутска. Об этом сообщило информационное агенство FlashSiberia.

По словам специалистов, растение «Иван-чай» помогает животным выйти из депрессии, поскольку содержит в себе много полезных веществ, в том числе и витамин С. В свою очередь тысячелистник улучшает работу пищеварения.

«Спиртовую настойку из «Иван-чая» (на 70%-ном спирте) назначают телятам при депрессии. А для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, при атониях и воспалительных явлениях в желудочно-кишечном тракте, при тимпаниях, желудочно-кишечных и маточных кровотечениях траву тысячелистника назначают в форме сборов, настоя или порошков с кормом», — объяснили ветеринары.

Эксперты добавили, что части листьев тысячелистника и крапивы используют как кровоостанавливающее средство. Оно помогает при легочных, носовых, желудочно-кишечных и наружных кровотечениях.