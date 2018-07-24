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Охотники попытались убить медвежонка и еле спаслись от его матери
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Охотники попытались убить медвежонка и еле спаслись от его матери 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Канаде охотники попытались убить медвежонка и подверглись нападению большой медведицы. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
Охотники Шэннон Лонг (Shannon Long) и Калеб Инвидиата (Caleb Invidiata) установили приманку, чтобы привлечь внимание медведей. К ней подошла пара медвежат и медведица. Инвидиата уже приготовился стрелять в одного из детенышей из арбалета, когда их мать заметила ловушку.
Разъяренная медведица зарычала и бросилась на стрелка. Она прижала его к поваленному дереву, в то время как другой охотник принялся жить животное по голове. Медведица поняла, что против нее не один, а двое мужчин, и отступила. «Если бы в тот вечер мы не были вместе, она бы растерзала одного из нас», — поделился впечатлениями Лонг.
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