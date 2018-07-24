«Я тебя закопаю»: школьница, издевавшаяся над сверстницами, рассказала, почему это сделала

Все унижения снимали на камеру

Жуткая история, прогремевшая на всю страну, подходит к завершению. Под суд пойдёт 17-летняя девушка, которая унижала и избивала двух 12-летних девочек, и снимала всё это на телефон. И хотя делала она это не одна, а в компании своих друзей, уголовное дело возбудили только против 17-летней мучительницы. Остальным подросткам было всего от 12 до 15 лет. Отметим, что на момент преступления главной зачинщице было всего 16.

Напомним, жуткий случай произошёл в августе прошлого года возле карьеров за «Альтаиром». Толпа подростков, издеваясь над сверстницами, сняли жуткое видео, от которого у многих волосы встали дыбом.

Заправляли всем две девочки: 16-ти и 13-лет. Сначала они стали толкать руками в грудь свою первую жертву. Её заставили зайти в воду, снять одежду. Мучительницы не выпускали девочку до тех пор, пока она не стала захлёбываться. После этого они спросили у собравшейся толпы: «Нам её утопить или унизить?». Путём общего голосование, подростки решили, что топить девочку не нужно. Только после этого ей разрешили выйти из воды. На берегу уже трое озверевших девчонок избили свою жертву. После этого они набросились на другую несчастную девочку: они избили её, заставили есть землю, а также раздеться и танцевать голой. Каждый свой шаг они снимали на телефон, при этом громко смеясь. Под конец издевательств 16-летняя зачинщица пригрозила: «Если ты кому-то расскажешь, я закопаю тебя в той же земле, что ты ела». Возможно, перепуганные девочки и смолчали бы. Но подростки сами себе вырыли яму: они выложили видео в интернет. Спустя несколько часов о нём уже стало известно в правоохранительных органах . Уже на допросах дети врали, пытались скрыть свою причастность ко всему этому. А их родители так и не смогли посмотреть, какие мерзкие вещи вытворяли их чада. Попросили выключить телефон.

— Обвиняемая пояснила, что стала издеваться над девочками, потому что за день до этого одна из них не проводила её до остановки. Обвиняемой предъявили обвинение по факту истязаний, побоев и угрозы убийством. В отношении неё возбудили уголовное дело. Сейчас оно направлено в суд. В рамках расследования уголовного дела в августе 2017 года судом был рассмотрен вопрос о направлении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа двух девочек, 13 и 15 лет, которые принимали участие в издевательствах над потерпевшими. Суд согласился с доводами следствия и направил подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Кстати, 17-летняя мучительница во время следствия находилась на свободе. В отношении неё избрали меру пресечения в виде присмотра. Это значит, что она жила обычной жизнью: училась, ходила гулять, просто родители приглядывали, чтобы она больше ничего не натворила и вовремя приходила к следователю.