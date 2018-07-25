Лейтенант полиции из Красноярска публиковала в интернете откровенные фото

Лейтенант полиции из Красноярска Виктория Крышова публиковала на своей странице в Instagram откровенные снимки в нижнем белье.

О сотруднице полиции стало известно после того, как скриншоты ее профиля появились в группе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». Интернет-пользователей возмутило, что откровенные снимки девушки чередуются с селфи в форме. По их мнению, кадры в нижнем белье на кровати «порочат честь и достоинство сотрудника ОВД ».

«Следовать всем правилам — значит лишить себя всех удовольствий», — такие подписи делала девушка под своими постами.

По данным из открытых источников, лейтенант полиции в прошлом году работала в отделе №10 по Советскому району.

Отметим, что сейчас она удалила все откровенные снимки из своего профиля.

Фото: vk.com/ombudsment