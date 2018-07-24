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Василиса Володина рассказала, что нужно сделать в период ретроградного Меркурия
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Василиса Володина рассказала, что нужно сделать в период ретроградного Меркурия 

Лиза 2 часа назад
Фото: Лиза
@vasilisa.volodinaВасилиса Володина рассказала, что нужно сделать в период ретроградного МеркурияВасилиса Володина никогда не скрывает от подписчиков неприятных прогнозов. Астролог давно призывает всех не верить газетным гороскопам с последней страницы. По мнению телеведущей, стоит брать во внимание лишь индивидуальные прогнозы, расчет которых требует большого профессионализма и времени. Но есть периоды, неблагоприятные для большинства. Совсем скоро в действие вступает ретроградный Меркурий, и астролог поспешила предупредить своих подписчиков об опасностях:
Внимание! 26-го июля планета Меркурий поворачивает в ретроградное движение (до 19 августа). Надеюсь, все успели сделать самые важные приобретения и оформить значимые документы? Если нет, торопитесь, пока великий и ужасный не связал все процессы по рукам и ногам. Когда идет речь об этом времени, чаще всего перечисляют, что будет идти плохо, замедленно, с проблемами.
Володина советует в этот промежуток не затевать ничего важного, не делать значительных покупок, не брать кредитов и не менять работу. А чем же тогда заняться? По мнению астролога, наступает подходящее время, чтобы пересмотреть свои взгляды, решения и стиль поведения. При этом телеведущая заверила подписчиков, что ретроградный Меркурий не влияет на аварийность на дорогах, а значит можно смело планировать длительные поездки и отпуск. Также Василиса Володина посоветовала всем женщинам, которые планируют рожать в этот период, делать это «с удовольствием» и ничего не бояться.
А тем временем Валерию и Иосифа Пригожина поздравляют с рождением ребенка.
Василиса Володина с семьей @vasilisa.volodina
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