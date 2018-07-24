Ещё
Во французской деревушке Ле Пертус хотят отказаться от налогов. И все благодаря оплате парковки
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Не ожидал такого, вернувшись из армии"
"Не ожидал такого, вернувшись из армии"

Во французской деревушке Ле Пертус хотят отказаться от налогов. И все благодаря оплате парковки 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Небольшая французская деревушка Ле Пертус с населением 586 человек находится на самой границе с Испанией. Примечательна она не только едой и восхитительными видами на Пиренейские горы, но и тем, что местные жители, возможно, скоро перестанут платить налоги. Совсем.
Дело в том, что Ле Пертус получает каждый год 785 тысяч евро за парковку. То есть на каждого жителя приходится по 1340 евро, и получается, что налоги им платить больше незачем.
Откуда такая огромная сумма за парковку в поселении, где не живет и тысячи человек?
Источник: Daily Mail
Ле Пертус, можно сказать, сидит на двух стульях — главная улица разделена на французскую сторону и испанскую. Многие доезжают до Ле Пертус, оставляют там машину и переходят границу, чтобы купить продукты, алкоголь и вещи в Испании, где они намного дешевле, чем во Франции. И платят за парковку, соответственно.
Магазины на испанской стороне продают алкоголь, табак и парфюм значительно дешевле, чем французы, из-за разницы в налогах.
В среднем пачка сигарет во Франции стоит до 8 евро, в Испании — 5 евро. Бутылка водки «Смирнофф» — 18 евро во Франции, в Испании — 10 евро. Та же ситуация с одеждой и продуктами.
Поэтому Ле Пертус благодаря своему местоположению стала буквально магнитом для покупателей из Франции, которые приезжают в деревушку на машинах и платят за парковку.
То есть у властей Ле Пертус есть огромные средства, которые не используются. Андре Пецциарди (на фото), глава счетной палаты французского региона Окситания, заявил: «Мы пришли к выводу, что местное налогообложение должно быть сведено к нулю — налоги за коммунальные услуги и имущественные, поскольку вложения местных жителей должны выполняться на возмездной основе».
Однако мэр Ле Пертус Мари-Элен Руар-Люкан (Marie-Hélène Ruart-Lucquin) (на фото) не спешит принимать рекомендации от региона. Но члены совета города в оппозиции заблокировали ее планы инвестировать эти средства в медицинский центр и детский парк для игр.
Решение, отказываться ли от налогов, должен принять местный префект до конца месяца. Некоторые местные жители обрадованы предложением, другие же уверены, что раскол в городском совете может помешать прогрессу и развитию всего Ле Пертус.
Местная жительница рассказала: «Вся деревня взбудоражена. А на школу денег нет. В прошлом году учитель еле оплатил школьную поездку. Это неправильно».
Bigpicture.ru: последние новости
Киберспортсмен бросил «самую сексуальную ведущую прогноза погоды», чтобы побольше играть в видеоигры Побег из «Алькатраса»: история трех заключенных, сбежавших из самой защищенной тюрьмы США Бразильский фотограф снял женщин до, во время и после оргазма
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»8
Ходченкова заинтриговала снимком топлес7
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле78
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение