Во французской деревушке Ле Пертус хотят отказаться от налогов. И все благодаря оплате парковки

Небольшая французская деревушка Ле Пертус с населением 586 человек находится на самой границе с Испанией. Примечательна она не только едой и восхитительными видами на Пиренейские горы, но и тем, что местные жители, возможно, скоро перестанут платить налоги. Совсем.

Дело в том, что Ле Пертус получает каждый год 785 тысяч евро за парковку. То есть на каждого жителя приходится по 1340 евро, и получается, что налоги им платить больше незачем.

Откуда такая огромная сумма за парковку в поселении, где не живет и тысячи человек?

Ле Пертус, можно сказать, сидит на двух стульях — главная улица разделена на французскую сторону и испанскую. Многие доезжают до Ле Пертус, оставляют там машину и переходят границу, чтобы купить продукты, алкоголь и вещи в Испании, где они намного дешевле, чем во Франции. И платят за парковку, соответственно.

Магазины на испанской стороне продают алкоголь, табак и парфюм значительно дешевле, чем французы, из-за разницы в налогах.

В среднем пачка сигарет во Франции стоит до 8 евро, в Испании — 5 евро. Бутылка водки «Смирнофф» — 18 евро во Франции, в Испании — 10 евро. Та же ситуация с одеждой и продуктами.

Поэтому Ле Пертус благодаря своему местоположению стала буквально магнитом для покупателей из Франции, которые приезжают в деревушку на машинах и платят за парковку.

То есть у властей Ле Пертус есть огромные средства, которые не используются. Андре Пецциарди (на фото), глава счетной палаты французского региона Окситания, заявил: «Мы пришли к выводу, что местное налогообложение должно быть сведено к нулю — налоги за коммунальные услуги и имущественные, поскольку вложения местных жителей должны выполняться на возмездной основе».

Однако мэр Ле Пертус Мари-Элен Руар-Люкан (Marie-Hélène Ruart-Lucquin) (на фото) не спешит принимать рекомендации от региона. Но члены совета города в оппозиции заблокировали ее планы инвестировать эти средства в медицинский центр и детский парк для игр.

Решение, отказываться ли от налогов, должен принять местный префект до конца месяца. Некоторые местные жители обрадованы предложением, другие же уверены, что раскол в городском совете может помешать прогрессу и развитию всего Ле Пертус.

Местная жительница рассказала: «Вся деревня взбудоражена. А на школу денег нет. В прошлом году учитель еле оплатил школьную поездку. Это неправильно».