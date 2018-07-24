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Отпускные неприятности: Газманова обыскали, Борисову не выпустили
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Отпускные неприятности: Газманова обыскали, Борисову не выпустили 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Барановская: отказавший телефон
Римские выходные Юлии Барановской прошли отлично. Правда, многодетной маме пришлось пользоваться телефонами детей: ее собственный отказал в самый неподходящий момент. Вдобавок самолет задержали, из-за чего семья опоздала на стыковочный рейс. Но телеведущая не унывает. «Все к лучшему, — подумала я. — И мы полетели дальше».
Фото: instagram.com.
Совет: Важные номера телефонов на всякий случай перепишите в блокнот.
Дана Борисова: долг по алиментам
По решению суда дочь Даны Борисовой живет с отцом. Но он не ограничивает встречи девочки с матерью. В середине июля Дана и Полина собрались на каникулы в Венецию. Телеведущая купила билеты, забронировала гостиницу и только потом узнала о своем долге по алиментам в 80 тысяч рублей. «В отношении меня действительно наложен запрет на выезд за границу, так как меня посчитали злостной неплательщицей алиментов. Задолженность я оплатила, и судебный пристав пообещала ее снять». Чтобы быть уверенной в снятии запрета на выезд за границу, Борисова обращалась за помощью к юристам.
Фото: instagram.com.
Совет: Проверьте, нет ли у вас задолженностей, на сайте fssprus.ru.
Газмановы: полицейский шмон
больше по теме
Школы для звездных отпрысков: чему и за сколько учат детей Газманова, Климовой, Урганта и других артистовОлег Газманов с семьей отправился в Италию. Об их приключениях в аэропорту рассказала в соцсетях супруга певца Марина Газманова: «Не успели мы получить чемоданы, как нас направили на досмотр в полицию. Я никогда не видела, чтобы так тщательно обыскивали. Олег сурово и молчаливо наблюдал вытряхивание наших вещей на стол… Я попыталась позвонить таксисту, который нас ожидал уже долгое время. Но таможенник выхватил у меня телефон. Что они искали, кто знает? Конечно, они ничего у нас не нашли, потом он долго вносил что-то в компьютер». Подписчики успокоили чету Газмановых: мол, подобные досмотры регулярно проводятся во всех аэропортах мира, нужно относиться к этому с пониманием.
Фото: instagram.com.
Совет: Будьте готовы к тщательным досмотрам в аэропортах. Не помешает иметь под рукой номер телефона российского консульства.
Башаровы: турецкий вирус
Марат Башаров с женой и двухлетним сыном отдыхал в Турции в шикарном отеле класса люкс. К концу отдыха Марсель заболел.
Фото: instagram.com.
Лиза Башарова поделилась эмоциями: «Мы третью ночь без сна и вторую ночь подряд вызываем „Скорую“. Жуткий диагноз „ложный круп“. Все самое страшное начинается ночью: лающий кашель, отек гортани, все сопровождается аллергией. Отель — как лагерь: куча детей и инфекций. Нужен все-таки отдых поспокойнее».
Фото: instagram.com.
Совет: Отправляясь в отпуск с детьми за границу, всегда оформляйте медицинскую страховку. В чужом климате важно не утомлять ребенка — это снижает иммунитет.
Бледанс: коварная медуза
Эвелина Бледанс не уследила за 6-летним сыном Семеном на отдыхе в Болгарии. «Семик взял в руки большую медузу, а потом, видимо, потрогал глаз, который покраснел и опух. Доктор сказал, что само пройдет, но я переживаю… Жду ваших советов», — делилась эмоциями с подписчиками Бледанс. Но все обошлось: через сутки отек глаза у мальчика прошел.
Фото: instagram.com.
Совет: Заранее договоритесь о консультации в соцсетях с педиатром в России, чтобы в спорных случаях была возможность проконсультироваться.
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