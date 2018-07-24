Ещё
Отливанты: элитная парфюмерия по выгодным ценам
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Не ожидал такого, вернувшись из армии"
"Не ожидал такого, вернувшись из армии"

Отливанты: элитная парфюмерия по выгодным ценам 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Отливанты. Это определение совсем недавно появилось на рынке элитной парфюмерии. Что представляют собой миниатюрные флаконы? Подделка это или нет, и можно ли встретить данный продукт в ассортименте известных брендов? Разберемся.
Оригинал по низкой стоимости как способ примерить аромат
Отливанты представляют собой миниатюрные флаконы объемом от 1,5 мл до 10 мл. Заполняют их парфюмерной, туалетной водой, а также духами. Внутренне содержимое — это парфюмерия известных мировых брендов:
Chanel;
Azzaro;
Balmain;
Hugo Boss и др.
Ароматы задают настроение и завершают образ, делая его цельным. Если новый парфюм придется вам не по душе, вернуть его в магазин уже не получится. Отливанты — идеальное решение для тех, кто любит экспериментировать, но при этом умеет считать средства.
Заплатить небольшую сумму, если аромат придется вам не по душе, будет не так обидно.
yandex_ad_1  Тестер, пробник, отливант: в чем отличие
Указанные продукты объемом и содержимым особо не отличаются, но принципиальная разница у них имеется.
Тестеры и пробники выпускаются непосредственно торговой маркой. Тестеры представляют собой технические флаконы, которые магазины косметических товаров выставляют в торговых залах. Их содержимое — это оригинальная туалетная вода.
Пробники — это миниатюрные флаконы парфюмерии, которые выпускаются для ознакомления потенциальных потребителей с новым товаром. Часто их также не реализуют, а предлагают в качестве подарка или бонуса к покупке. В этом случае руководство магазина самостоятельно определяет, какой именно пробник будет презентован покупателю, выполнившему условия акции.
Отливантов в ассортименте известных брендов парфюмерии нет, но это также оригинальная продукция. Разливают ее из флаконов с духами в небольшие емкости.
Такая потребность возникла из-за спроса со стороны покупателей и отсутствия пробников для реализации у большинства торговых марок.
Какие риски существуют
Качественные и оригинальные отливанты на рынке имеются. Чтобы не купить подделку, нужно правильно выбирать магазины и знакомиться с отзывами постоянных покупателей.
Есть еще и риски, которые от магазина, занимающегося разливом элитной парфюмерии, зависят не всегда. Это:
выливание духов в ходе транспортировки;
дорогостоящая доставка.
Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, заранее просите продавца хорошо закрутить флакон отливанта и обязательно изучите условия доставки.
Зная все риски и особенности нового продукта на рынке парфюмерии, вы без риска и недорого сможете подобрать духи для своего нового образа.
Клео.Ру: последние новости
Абрамова выбрала странное имя для дочери Девичник в СПА и свадьба у бассейна Кэти Перри впала в депрессию из-за критики
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»8
Ходченкова заинтриговала снимком топлес7
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле78
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение