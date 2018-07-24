Отливанты: элитная парфюмерия по выгодным ценам

Отливанты. Это определение совсем недавно появилось на рынке элитной парфюмерии. Что представляют собой миниатюрные флаконы? Подделка это или нет, и можно ли встретить данный продукт в ассортименте известных брендов? Разберемся.

Оригинал по низкой стоимости как способ примерить аромат

Отливанты представляют собой миниатюрные флаконы объемом от 1,5 мл до 10 мл. Заполняют их парфюмерной, туалетной водой, а также духами. Внутренне содержимое — это парфюмерия известных мировых брендов:

Azzaro;

Balmain;

Hugo Boss и др.

Ароматы задают настроение и завершают образ, делая его цельным. Если новый парфюм придется вам не по душе, вернуть его в магазин уже не получится. Отливанты — идеальное решение для тех, кто любит экспериментировать, но при этом умеет считать средства.

Заплатить небольшую сумму, если аромат придется вам не по душе, будет не так обидно.

yandex_ad_1 Тестер, пробник, отливант: в чем отличие

Указанные продукты объемом и содержимым особо не отличаются, но принципиальная разница у них имеется.

Тестеры и пробники выпускаются непосредственно торговой маркой. Тестеры представляют собой технические флаконы, которые магазины косметических товаров выставляют в торговых залах. Их содержимое — это оригинальная туалетная вода.

Пробники — это миниатюрные флаконы парфюмерии, которые выпускаются для ознакомления потенциальных потребителей с новым товаром. Часто их также не реализуют, а предлагают в качестве подарка или бонуса к покупке. В этом случае руководство магазина самостоятельно определяет, какой именно пробник будет презентован покупателю, выполнившему условия акции.

Отливантов в ассортименте известных брендов парфюмерии нет, но это также оригинальная продукция. Разливают ее из флаконов с духами в небольшие емкости.

Такая потребность возникла из-за спроса со стороны покупателей и отсутствия пробников для реализации у большинства торговых марок.

Какие риски существуют

Качественные и оригинальные отливанты на рынке имеются. Чтобы не купить подделку, нужно правильно выбирать магазины и знакомиться с отзывами постоянных покупателей.

Есть еще и риски, которые от магазина, занимающегося разливом элитной парфюмерии, зависят не всегда. Это:

выливание духов в ходе транспортировки;

дорогостоящая доставка.

Чтобы не столкнуться с подобными неприятностями, заранее просите продавца хорошо закрутить флакон отливанта и обязательно изучите условия доставки.

Зная все риски и особенности нового продукта на рынке парфюмерии, вы без риска и недорого сможете подобрать духи для своего нового образа.