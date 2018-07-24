Летний блошиный рынок на TEXTIL: как это было

22 июля на площадке культурного центра TEXTIL вновь открылись ворота для горожан в формате блошиного рынка.

Текстильная территория культуры ежегодно привлекает ярославцев и городские сообщества для активного участия в жизни города. Блошиные рынки в Европе уже стали городской достопримечательностью мировых столиц. К счастью, идея продажи ретро-вещей начинает приживаться и в России.

Как проходила подготовка мероприятия на территории склада Ярославской Большой мануфактуры рассказала координатор проектов Александра Макарова

«Мы много путешествовали и увидели, что формат блошиного рынка очень популярен и привлекателен как для горожан, так и для туристов. Почувствовать себя в роли торговцев оказалось удачной идеей. Люди каждый раз просили нас повторить мероприятие, и мы решили его сделать на регулярной основе. Раз в сезон мы приглашаем всех желающих провести время в стенах культурного центра, давая новую жизнь старым вещам.

Единственное, что нужно сделать для участия в мероприятии — заранее зарегистрироваться, в связи с ограниченным количеством мест, а также внести взнос в размере 300 рублей, так как аренда площадки и санитарная зона оплачивается. Мы также смотрим на то, с чем приходят люди, нам важно, чтобы товар вписывался в формат мероприятия. Изначально не все были знакомы с идеей блошиного рынка, приносили вещи не готовые к продаже, чтобы это исправить, мы делали посты о проведении подобных мероприятий за границей. Знакомство с форматом происходило постепенно разными способами. Сейчас на блошином рынке может участвовать любой желающий, иногда это бывают семьи с детьми. Также мы смотрим, чтобы товар не содержал агитационный или пропагандистский характер.

Это такая городская игра, когда ты можешь быть тем, кем в жизни не являешься, получить новый коммуникационный опыт, найти новых друзей и привести старых, обменяться знаниями, опытом и интересами. Важно, чтобы люди задумывались о том, что они покупают, как используют и что остается после них».

С каждым годом количество участников растет, приезжают люди из других городов, чтобы поделиться своей уникальной историей о происхождении той или иной вещи. На территории центра можно увидеть монеты старого образца, значки или стаканы советского времени, книги, игрушки, картины, открытки и кружева, можно пополнить гардероб или посмотреть культурную программу.

Компания «Диалог Дэнс» совместно с арт-площадкой Станция подготовили для жителей города постановку, посвященную теме экологии. Также в мероприятии приняли участие магазин «Доброхэнд» и благотворительныйфонд «Второе дыхание».

Сотрудники «Доброхэнда» принимают вещи, используя контейнеры charityshop, сортируют их и направляют в приюты, а также помогают малоимущим семьям. Брендовые вещи хорошего качества можно приобрести в магазине.

Готовить торговую площадку помогают волонтеры, которые безвозмездно вкладывают свои силы и время, получая удовольствие от атмосферы мероприятия.

«Мы участвуем не первый раз, если честно, то в данный момент нам необходимо помочь домашнему питомцу, поэтому решили продать свои вещи, которые могут послужить кому-то еще. Вещи хорошие, чистые и аккуратные, надеемся, что они найдут своего хозяина во второй раз. Здесь очень интересная атмосфера, люди делятся друг с другом товаром за символические деньги. Кто-то приезжает сюда за творческим вдохновением, кто-то находит здесь редкие экземпляры, которые носят коллекционный характер. Многие даже продают свои собственные изделия, например, украшения, и тогда покупка и продажа становятся еще интереснее. Мы готовы отдать свои вещи из рук в руки, тем, кому они нужнее», — рассказали участники акции.

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Материал подготовила Анна Седова