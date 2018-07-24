Ещё
Летний блошиный рынок на TEXTIL: как это было
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Не ожидал такого, вернувшись из армии"
"Не ожидал такого, вернувшись из армии"

Летний блошиный рынок на TEXTIL: как это было 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
22 июля на площадке культурного центра TEXTIL вновь открылись ворота для горожан в формате блошиного рынка.
Текстильная территория культуры ежегодно привлекает ярославцев и городские сообщества для активного участия в жизни города. Блошиные рынки в Европе уже стали городской достопримечательностью мировых столиц. К счастью, идея продажи ретро-вещей начинает приживаться и в России.
Как проходила подготовка мероприятия на территории склада Ярославской Большой мануфактуры рассказала координатор проектов Александра Макарова:
«Мы много путешествовали и увидели, что формат блошиного рынка очень популярен и привлекателен как для горожан, так и для туристов. Почувствовать себя в роли торговцев оказалось удачной идеей. Люди каждый раз просили нас повторить мероприятие, и мы решили его сделать на регулярной основе. Раз в сезон мы приглашаем всех желающих провести время в стенах культурного центра, давая новую жизнь старым вещам.
Единственное, что нужно сделать для участия в мероприятии — заранее зарегистрироваться, в связи с ограниченным количеством мест, а также внести взнос в размере 300 рублей, так как аренда площадки и санитарная зона оплачивается. Мы также смотрим на то, с чем приходят люди, нам важно, чтобы товар вписывался в формат мероприятия. Изначально не все были знакомы с идеей блошиного рынка, приносили вещи не готовые к продаже, чтобы это исправить, мы делали посты о проведении подобных мероприятий за границей. Знакомство с форматом происходило постепенно разными способами. Сейчас на блошином рынке может участвовать любой желающий, иногда это бывают семьи с детьми. Также мы смотрим, чтобы товар не содержал агитационный или пропагандистский характер.
Это такая городская игра, когда ты можешь быть тем, кем в жизни не являешься, получить новый коммуникационный опыт, найти новых друзей и привести старых, обменяться знаниями, опытом и интересами. Важно, чтобы люди задумывались о том, что они покупают, как используют и что остается после них».
С каждым годом количество участников растет, приезжают люди из других городов, чтобы поделиться своей уникальной историей о происхождении той или иной вещи. На территории центра можно увидеть монеты старого образца, значки или стаканы советского времени, книги, игрушки, картины, открытки и кружева, можно пополнить гардероб или посмотреть культурную программу.
Компания «Диалог Дэнс» совместно с арт-площадкой Станция подготовили для жителей города постановку, посвященную теме экологии. Также в мероприятии приняли участие магазин «Доброхэнд» и благотворительныйфонд «Второе дыхание».
Сотрудники «Доброхэнда» принимают вещи, используя контейнеры charityshop, сортируют их и направляют в приюты, а также помогают малоимущим семьям. Брендовые вещи хорошего качества можно приобрести в магазине.
Готовить торговую площадку помогают волонтеры, которые безвозмездно вкладывают свои силы и время, получая удовольствие от атмосферы мероприятия.
«Мы участвуем не первый раз, если честно, то в данный момент нам необходимо помочь домашнему питомцу, поэтому решили продать свои вещи, которые могут послужить кому-то еще. Вещи хорошие, чистые и аккуратные, надеемся, что они найдут своего хозяина во второй раз. Здесь очень интересная атмосфера, люди делятся друг с другом товаром за символические деньги. Кто-то приезжает сюда за творческим вдохновением, кто-то находит здесь редкие экземпляры, которые носят коллекционный характер. Многие даже продают свои собственные изделия, например, украшения, и тогда покупка и продажа становятся еще интереснее. Мы готовы отдать свои вещи из рук в руки, тем, кому они нужнее», — рассказали участники акции.
Следить за мероприятиями культурного центра TEXTIL можно в социальных сетях.
Материал подготовила Анна Седова
АиФ: последние новости
Тест. Какой ты турист 147 собак и один хозяин. Как выживает приют «Ковчег» СК: в Ярославле задержали шесть сотрудников ИК-1 по делу об избиении
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»8
Ходченкова заинтриговала снимком топлес7
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо13
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле78
Новости партнеров
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение