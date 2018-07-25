В Ярославле осудят девушку, которая заставила 12-летнюю танцевать голой

В Ярославле перед судом предстанет 17-летняя девушка, которая раздела 12-летнюю и заставила танцевать в таком виде.

Её обвиняют в истязаниях и угрозе убийством. В преступлении участвовали и другие подростки — от 12 до 15 лет. Они не достигли возраста, в котором могут привлекаться к уголовной ответственности.

Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел в августе прошлого года. Обвиняемая вместе с 13-летней девочкой напала на потерпевшую возле карьеров у торгового центра Альтаир в Брагине. Предлог — та не проводила девушку до остановки.

Они толкали 12-летнего подростка в воду и не давали выйти. «Мне ее утопить или унизить?», — спросила нападавшая. Когда подростки сказали, что топить девочку не надо, она позволила ей выйти. Тогда ребенка начали избивать трое знакомых. Злоумышленница заставила школьницу есть землю, снять одежду и танцевать голой на камеру. Вскоре запись попала в интернет.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. 17-летней девушке грозит реальный срок.