В список самых необычных вакансий лета вошли грумер, стеклодув и тренер морских животных

МОСКВА, 24 июля. / ТАСС /. Российская рекрутинговая компания HeadHunter составила рейтинг самых необычных вакансий этого лета, в который вошли стеклодув, грумер, бренд-амбассадор, тренер морских млекопитающих и блогер на YouTube-канал франшизы по аренде грузчиков.

В список странных вакансий также вошла семейная пара. В описании уточняется, что речь идет о работниках в частный дом в Воронеже.

Работа с дельфинами

Для того, чтобы стать тренером морских млекопитающих в Ярославле, понадобится серьезный опыт работы — от трех до пяти лет, а также умение плавать и нырять. В обязанности тренера входит не только дрессировка дельфин и белух, но работа на шоу-программах.

Опыт приветствуется и в профессии стеклодува, как и навык работы по чертежам. В свою очередь работодатель обещает материальное стимулирование работников, обучение за счет компании и активную корпоративную жизнь.

Стилист для животных

В настоящее время все больше хозяев домашних животных предпочитают доверять кошек и собак рукам профессиональных грумеров. Чтобы пополнить их ряды, потенциальный кандидат должен жить в Москве, любить животных и обладать рядом таких навыков, как грамотность, стрессоустойчивость. Для креативного груминга пригодится и развитая фантазия, если владелец захочет подчеркнуть особенности своего питомца.

Представитель винного сообщества

Вдохновляющую рабочую атмосферу, возможность реализовывать самые смелые идеи и скидки на продукцию обещает поставщик крепкого алкоголя премиального сегмента в Санкт-Петербурге, которому требуется бренд-амбассадор. Соискатель обязан иметь хорошие ораторские способность, быть известным в профессиональных кругах и уметь продавать. Смотреть будут на опыт работы и на наличие дипломов международных образовательных учреждений.

К вакансии блогера на YouTube-канал компании по аренде грузчиков в том же Санкт-Петербурге требований еще больше. В списке — чувство юмора, харизматичность и наличие портфолио. Кроме того, ведущий канала должен выезжать к клиентам и участвовать в переговорах, а также быть готовым к ненормированному графику. Это место работы подойдет тем, кто не любит собрания и бумажную волокиту, так как работодатель утверждает, что ее просто нет.