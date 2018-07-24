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В список самых необычных вакансий лета вошли грумер, стеклодув и тренер морских животных
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В список самых необычных вакансий лета вошли грумер, стеклодув и тренер морских животных 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. / ТАСС/. Российская рекрутинговая компания HeadHunter составила рейтинг самых необычных вакансий этого лета, в который вошли стеклодув, грумер, бренд-амбассадор, тренер морских млекопитающих и блогер на YouTube-канал франшизы по аренде грузчиков.
В список странных вакансий также вошла семейная пара. В описании уточняется, что речь идет о работниках в частный дом в Воронеже.
Работа с дельфинами
Для того, чтобы стать тренером морских млекопитающих в Ярославле, понадобится серьезный опыт работы — от трех до пяти лет, а также умение плавать и нырять. В обязанности тренера входит не только дрессировка дельфин и белух, но работа на шоу-программах.
Опыт приветствуется и в профессии стеклодува, как и навык работы по чертежам. В свою очередь работодатель обещает материальное стимулирование работников, обучение за счет компании и активную корпоративную жизнь.
Стилист для животных
В настоящее время все больше хозяев домашних животных предпочитают доверять кошек и собак рукам профессиональных грумеров. Чтобы пополнить их ряды, потенциальный кандидат должен жить в Москве, любить животных и обладать рядом таких навыков, как грамотность, стрессоустойчивость. Для креативного груминга пригодится и развитая фантазия, если владелец захочет подчеркнуть особенности своего питомца.
Представитель винного сообщества
Вдохновляющую рабочую атмосферу, возможность реализовывать самые смелые идеи и скидки на продукцию обещает поставщик крепкого алкоголя премиального сегмента в Санкт-Петербурге, которому требуется бренд-амбассадор. Соискатель обязан иметь хорошие ораторские способность, быть известным в профессиональных кругах и уметь продавать. Смотреть будут на опыт работы и на наличие дипломов международных образовательных учреждений.
К вакансии блогера на YouTube-канал компании по аренде грузчиков в том же Санкт-Петербурге требований еще больше. В списке — чувство юмора, харизматичность и наличие портфолио. Кроме того, ведущий канала должен выезжать к клиентам и участвовать в переговорах, а также быть готовым к ненормированному графику. Это место работы подойдет тем, кто не любит собрания и бумажную волокиту, так как работодатель утверждает, что ее просто нет.
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