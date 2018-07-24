Преодолеть страхи. Как конкурс красоты помогает инвалидам поверить в себя

Конкурс красоты «Жемчужина Татарстана», помогающий участницам с инвалидностью не просто выйти на сцену и продемонстрировать свои таланты, а, преодолев свои внутренние страхи и сомнения, получить мощный заряд жизненной энергии, придумали две молодые женщины, две сестры.

В кресле на подиум

Любовь Соловьёва, «АиФ-Казань» : Гульнара, расскажи, как возникла эта идея. И как вы с сестрой решили погрузиться в проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья?

Гульнара Загрутдинова: идея, наверное, как всегда, витала в воздухе. Просто путешествуя по миру, мы обращали внимание, что там люди с инвалидностью ни в чём себя не ограничивают. Летают в самолётах, ездят на экскурсии, обедают в кафе, ходят за покупками. Это очень бросалось в глаза, ведь у нас редко можно встретить на улице или в ресторане, или в торговом центре людей в инвалидном кресле, например. И мы подумали с Гульназ, что надо что-то с этим делать. В то время у меня было собственное ателье, и мы решили своими силами провести небольшую акцию: пошить красивые наряды для женщин с ограниченными возможностями здоровья и устроить показ мод. Участниц для показа мы нашли через общество инвалидов «Ника», просто созвонились и попросили дать нам контакты смелых девочек. Придумали мы и такую фишку: выход каждой участницы на подиум сопровождал небольшой видеоролик о её жизни и борьбе с недугом.

Несмотря на то, что показ у нас был особенный, мы постарались, чтобы всё было, как положено: каждой участнице сделали причёску, макияж, украсили зал цветами, пригласили зрителей… Да мы буквально всех, кого только знали, пригласили, даже в приёмную президента Татарстана Рустама Минниханова отправили приглашение (смеётся). Одной из откликнувшихся была Татьяна Ларионова , тогда она работала помощником президента РТ по социальным вопросам. Просто пришла и села в зрительном зале. Если честно, мы хоть и приглашали всех, но понятия не имели, кто к нам пришёл из правительства. Мы ведь в этой сфере раньше не вращались и не были ни с кем знакомы. Татьяна Петровна очень нас потом хвалила, сказала, что мы нашли свой, особенный подход.

— Как прошёл показ?

— Чудесно! Многие гости просто плакали, когда увидели, как девочки демонстрируют сшитую специально для них одежду. Но мы с сестрой поняли, что сделали что-то важное и нужное, когда увидели отклик на нашу акцию от самих участниц. Ведь у них появилось много новых друзей, они получили очень мощный посыл для того, чтобы выйти из зоны комфорта. Я думаю, что люди с ограниченными возможностями здоровья не так часто, как хотелось бы, выходят в свет ещё из-за того, что им самим неловко находиться в обществе обычных людей. А здесь они убедились, что никаких ограничений нет.

Готовим всем миром

— Видимо, это и стало отправной точкой, с которой началась «Жемчужина Татарстана». Ведь именно в таком контексте конкурс, насколько я знаю, обычно и проходит: участницам шьют наряды, снимают видеоролики о них…

— Думаю, да. Мы начали искать что-то, что могло бы стать более масштабным и по сути, и по содержанию. Познакомились с прекрасными людьми, с нашей «Мисс Вертикаль» -Ксенией Безугловой, потрясающей женщиной, которая по воле судьбы оказалась прикована к инвалидному креслу, но воля её и дух не были сломлены, она активно занимается общественной работой, воспитывая троих детей! Ксения не просто поддерживает нашу «Жемчужину», она — бессменная ведущая всех наших конкурсов.

— Как проходила подготовка к первому конкурсу?

— Сумбурно и суматошно. Мы ничего не знали, ничего не умели, делали всё вдвоём с сестрой по наитию. И это было очень здорово. Мы шли сразу по всем направлениям, пробуя, где что получится. Конечно, большую поддержку нам оказали в правительстве. Вы знаете, у нас ведь очень сложный механизм подготовки девочек к конкурсу. Как только определится состав участниц, каждую прикрепляют к отделу культуры в её родном городе или селе, чтобы готовить с ней творческий номер. Во главу угла, естественно, ставят пожелания самой участницы, чего бы ей хотелось — петь, танцевать, рисовать, показать какой-то театральный этюд, а потом целая команда начинает заниматься воплощением её пожелания в жизнь. И это, учитывая, какие у многих наших жемчужин есть глобальные проблемы со здоровьем, поверьте, очень и очень непросто. Это колоссальный труд!

Так много важных мелочей надо учесть: организовать трансфер участниц до Казани, помочь им с размещением, с репетициями, выбрать и украсить площадку для проведения конкурса, найти спонсоров для призов и так далее. К нам дважды приезжала на конкурс певица Сати Казанова . Представляете, такой занятой человек и бросает все дела, чтобы примчаться на несколько часов в Казань и поддержать девочек? Бесплатно! Когда меня спрашивают, сколько человек работает над конкурсом, я даже не знаю, что ответить. Много. Этот конкурс — дело не только наших рук, это грандиозная работа большого количества людей, которые безоговорочно соглашаются на все наши условия и доверяют нам 5 лет.

«Понимать, что жила не зря»

— Гульнара, простите, но я спрошу ещё раз. Вам 30 лет, у вас дочь, бизнес, большие планы на будущее… Для чего вам тратить столько сил и энергии на организацию таких энергоёмких мероприятий?

— Хочу делиться с окружающими своим радостным восприятием мира, своим счастьем, своей любовью. Для меня это удовольствие. Я не только отдаю, я и получаю многое взамен. У меня появилось много друзей, много поддержки. Вместе со своими «жемчужинами» я тоже преодолеваю себя. Хочу, прожив эту короткую, в общем-то, жизнь, понимать, что жила я не зря. Что я вложила в эту жизнь частичку себя, помогла людям стать немного счастливее, дружелюбнее.

— У многих «жемчужин», я знаю, после конкурса в жизни произошли небывалые перемены. Расскажите об этом.

— Это и есть наша цель — сделать жизнь наших «жемчужин» кардинально другой. Победительница нашего первого конкурса, Таисия Козьякова, через год после своей победы стала общественным помощником министра труда республики, сейчас работает в международной компании. Другая наша «жемчужина» Венера Новичкова, она, кстати, участвовала в том самом первом, историческом показе мод, выпустила книгу для детей. Инесса Клюкина создала инклюзивный театр, где актёры с инвалидностью выступают наравне с артистами без физических недостатков. Театр успешно гастролирует по России. Победительница 2016 года — челнинка Вероника Лазарева получила в подарок возможность записать песню с певицей Анной Седоковой. В прошлом году мы с Вероникой ездили в Москву на закрытую презентацию альбома Анны, и это было потрясающе. В такие моменты я понимаю, что жить можно и нужно при любых обстоятельствах. Да, случилось так, что есть особенности. Но сидеть и страдать не надо, нужно исполнять мечты и стремиться к счастливой жизни. И в этом мы девочкам помогаем.

Под разными соусами

— Говорят, что после четырёх конкурсов у вас сложился особый «жемчужный клуб»…

— Да, мы проводим время вместе (смеётся). Не очень часто, у каждой из нас своя жизнь, свои заботы. Раз в год обязательно снимаем дом, чтобы встретить Новый год, пообщаться, пожарить шашлыков. Вместе ходим на концерты, в кафе. И это не я приглашаю девочек, а они меня. Недавно вместе с 8 нашими «жемчужинами» я прыгнула с парашютом. С высоты 4 тысячи метров! По-моему, визжала больше всех. Девочки-то мои оказались самые настоящие авантюристки, они словно бы смакуют жизнь, пробуют её на вкус под разными соусами.

— Вы уже начали готовиться к своему юбилейному конкурсу? Когда он состоится?

— Сейчас мы в поиске идей, концепции, мы ведь уже вышли на такой высокий уровень, что сделать надо что-то такое крутое, чего ещё не было. С каждым годом мы только наращиваем обороты: это касается и комфорта самих участниц, и количества, качества подарков. Примерно в августе-сентябре начнём приём заявок на конкурс и, если кто-то захочет присоединиться к нам как участница, организатор или спонсор, — мы очень всех ждём. Всех, кому интересен наш проект, всех, у кого откликнется сердце.