На Алтае возбуждено уголовное дело из-за исчезновения молодого поэта

28-летний Николай Плескунас, барнаульский поэт и музыкант, пропал 9 июня 2018 года и до сих пор не дает о себе знать.

В связи с длительным отсутствием мужчины следственным отделом по Октябрьскому району СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы распространяют ориентировку с приметами разыскиваемого: рост 178 см, худощавый, носит бороду и усы, волосы светло-русые средней длины.

Точно известно, что он был обут в желтые замшевые туфли с белыми шнурками. Из особых примет — шрамы на левом предплечье и очки. Информацию о мужчине ждут по телефонам: 8 (3851) 29-80-39, 61-02-02, 02.