Ещё
На Алтае возбуждено уголовное дело из-за исчезновения молодого поэта
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Алтае возбуждено уголовное дело из-за исчезновения молодого поэта 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
28-летний Николай Плескунас, барнаульский поэт и музыкант, пропал 9 июня 2018 года и до сих пор не дает о себе знать.
В связи с длительным отсутствием мужчины следственным отделом по Октябрьскому району СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы распространяют ориентировку с приметами разыскиваемого: рост 178 см, худощавый, носит бороду и усы, волосы светло-русые средней длины.
Точно известно, что он был обут в желтые замшевые туфли с белыми шнурками. Из особых примет — шрамы на левом предплечье и очки. Информацию о мужчине ждут по телефонам: 8 (3851) 29-80-39, 61-02-02, 02.
АиФ — Алтай: последние новости
Спедиалисты дали 8 советов о том, как правильно хранить яйца Дмитрий Нагиев провел свадьбу в Барнауле В алтайской радиоветлаборатории определяют содержание марганца в воде
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу84
«Не ожидал такого, вернувшись из армии»14
Западные звезды, которые говорят по-русски2
Ходченкова заинтриговала снимком топлес9
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
01:00
Ходченкова заинтриговала снимком топлес
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение