РСМД объявил о начале приема работ на конкурс молодых журналистов-международников 2018

Начался прием работ на конкурс молодых журналистов-международников 2018, организованный Российским советом по международным делам (РСМД). Об этом говорится в сообщении организаторов, поступившем в "Газету.Ru"

В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные сотрудники СМИ в возрасте до 35 лет, которые опубликовали свои работы в период с 1 января 2018 года по 1 ноября 2018 года. Работы, написанные в соавторстве, к участию не допускаются.

Конкурс проводится в пяти номинациях. В четырех из них могут участвовать журналисты 22-35 лет ("Лучшая аналитическая статья", «Лучшее интервью», «Лучший репортаж», «Лучшая фотография по международной проблематике»). В номинации «Начинающий журналист-международник» можно принять участие до 22 лет.

Призовой фонд конкурса составляет 250 тыс. рублей. Заявку на участие можно подать до 1 ноября 2018 года, предварительные итоги будут подведены в декабре.

Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.