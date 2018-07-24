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РСМД объявил о начале приема работ на конкурс молодых журналистов-международников 2018
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РСМД объявил о начале приема работ на конкурс молодых журналистов-международников 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Начался прием работ на конкурс молодых журналистов-международников 2018, организованный Российским советом по международным делам (РСМД). Об этом говорится в сообщении организаторов, поступившем в "Газету.Ru".
В конкурсе могут участвовать штатные и внештатные сотрудники СМИ в возрасте до 35 лет, которые опубликовали свои работы в период с 1 января 2018 года по 1 ноября 2018 года. Работы, написанные в соавторстве, к участию не допускаются.
Конкурс проводится в пяти номинациях. В четырех из них могут участвовать журналисты 22-35 лет ("Лучшая аналитическая статья", «Лучшее интервью», «Лучший репортаж», «Лучшая фотография по международной проблематике»). В номинации «Начинающий журналист-международник» можно принять участие до 22 лет.
Призовой фонд конкурса составляет 250 тыс. рублей. Заявку на участие можно подать до 1 ноября 2018 года, предварительные итоги будут подведены в декабре.
Более подробно ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке.
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