Как правильно подойти к покупке автомобиля

Исследования от Capital One показали, что многие женщины отправляются в автосалон в сопровождении мужчины, который берет на себя ответственность за технические детали и сбивание цены, в то время как женщины, рискующие совершать покупки сами, часто попадают в ловушку надувательства. Почему существует такая тенденция? Ведь женщина, как никто другой, знает, как правильно осуществлять шоппинг. Но раз дело касается машин, на арену выходят следующие моменты: отсутствие опыта, небрежность в важных деталях, стеснительность или же просто дискомфорт от мысли, что нужно торговаться. Именно для этого мы подобрали некоторые полезные советы для тех, кто собирается совершить важное приобретение, а может, уже давно его откладывает. Разобравшись в том, как правильно подойти к покупке машины, тебе больше не понадобится помощь мужчины в этом вопросе.

1. Определи свою кредитоспособность

Прежде чем заключить сделку, внимательно отнесись к бюджету, который ты готова на нее потратить. Весьма нерационально влюбиться в машину, которую ты не сможешь себе позволить, вместо этого необходимо подобрать отличный вариант по доступной цене и хорошему качеству. Обращай внимание не только на безопасность, дизайн, роскошные детали и ненужные дополнения для твоего комфорта, но и на то, стоит ли игра свеч. Здесь есть смысл говорить о кредитоспособности. Чем лучше платежеспособность, тем больше финансирования может получить клиент, а значит, и тариф будет более выгодным. Если ты оцениваешь свою кредитоспособность достаточно высоко, то ты также можешь использовать это для того, чтобы добиться более выгодного для тебя предложения. Но подводные камни могут быть и здесь, поэтому лучше всего обратиться в банк и проконсультироваться со специалистом прежде, чем совершать покупку.

2. Обсуди цену на техническое обслуживание

Многие любят винтаж, особенно если речь идет о домашнем декоре. Но та же тенденция преследует и покупателей автомобилей. На сегодняшний день очень часты случаи покупки подержанных машин или даже ретро-автомобиля. Несмотря на то, что такие покупки могут быть очень стильными, эстетическая составляющая, наверняка, дополнена рядом технических моментов. Выбирая автомобиль, тебе необходимо думать не только о том, сколько денег ты потратишь на покупку, но и сколько будет стоить техническое обслуживание машины твоей мечты, особенно если ты покупаешь старый автомобиль. Если ты осведомлена о состоянии машины и готова к трудностям, то продолжай начатое, но если ты не уверена в том, что будет лучше в данной ситуации, предпочти винтажным моделям что-то простое, надежное и проверенное. Может, тебе придется отдать больше денег за саму машину, но зато на техническое обслуживание сильно тратиться не придется. Если же ты интересуешься моделью, которую уже давно сняли с производства, то перед приобретением проверь ее на наличие качественных запчастей, а все эти моменты используй, чтобы добиться снижения цены.

3. Проверь юридическую чистоту машины

Каждая подержанная машина должна быть сопровождена отчетом о юридической чистоте, которая показывает, что происходило с автомобилем до того, как ты решила его купить: аварии, угоны, прошлые владельцы, техническое обслуживание, повреждения и прочие важные для тебя детали. Конечно, вряд ли тебе предложат взглянуть на этот документ сразу, как только ты придешь заключать сделку, но ты имеешь право и обязательно должна изучить его. Если ты заметишь некоторые несоответствия или незначительные, но все же повреждения, то эту информацию можно использовать как аргумент, чтобы снизить цену.

4. Спроси совет у механика

Изучив траты на техобслуживание и юридическую чистоту своего будущего автомобиля, не останавливайся на достигнутом. Дополнительное преимущество тебе даст консультация механика, который осмотрит машину прежде, чем ты ее купишь. Единственное о чем нужно позаботиться — это, чтобы специалист был независимый и беспристрастный и мог бы дать тебе полезный совет по поводу выбранной машины.

5. Изучи конкурентов

Действительно продуктивно ты сможешь торговаться только тогда, когда будешь точно знать настоящую цену машины. Для этого необходимо изучить интересующую тебя модель на разных сайтах, в салонах и среди продавцов, сравнивая цены. Владельцы автомобилей проще соглашаются на снижение цены, когда видят, что ты разбираешься в деталях и знаешь истинную цену так же хорошо, как и они. Не обязательно даже говорить, что ты видела похожее предложение в другом источнике, достаточно просто принести с собой сравнительные данные в телефоне или распечатанные на бумаге. Такой подход к покупке авто сделает из тебя более продвинутого покупателя, и ты сможешь с уверенностью настаивать на своем.

6. Полагайся на логику, а не на эмоции

Для прежнего владельца машина может быть настоящим сокровищем, хранящим тысячи воспоминаний и пережитых моментов, но ты, как покупатель, не имеешь к этому никакого отношения. Поэтому сразу проведи четкую грань между тем, чего эта машина действительно стоит, и тем, что делает ее лучшим транспортным средством на свете для того, кто ее продает. Обращай внимание только на факты, даже если продавец пытается сфокусировать тебя на сантиментах. Лучше узнай, через что прошла машина, какие трудности с ней возникали, были ли аварии. Такой совет может быть полезным и для тех, кто покупает совершенно новый автомобиль, ведь продавцы часто играют на чувствах, чтобы лучше продать товар.

7. Знай свои пределы

Если тебе тяжело торговаться, то просто действуй по ситуации. По сути, продавцы рассчитывают на снижение цены так же, как и покупатели, поэтому нет ничего плохого в том, что ты будешь настаивать на своем, играя в эту игру. Нерационально принимать первое попавшееся предложение, не разобравшись, что к чему, и даже не попытавшись установить и свои условия тоже. Торгуясь, учитывай, что обычно продавец накручивает в среднем до 10% на оригинальную стоимость автомобиля в случае, если клиент будет просить снизить цену. Это так называемый безопасный буфер, где никто ничего не теряет. Если ты знаешь пределы своего бюджета, будь увереннее и не бойся отказаться от сделки вообще в поисках более выгодного варианта. Самое главное, что все это ты можешь сделать сама.