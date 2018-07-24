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Наталья Бочкарева поднимает себе настроение, катаясь на качелях
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Наталья Бочкарева поднимает себе настроение, катаясь на качелях 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Актриса Наталья Бочкарева сыграла в сериале «Счастливы вместе» рыжую бестию Дашу Букину. Теперь на улице ей не дают прохода — просят автограф или совместную фотографию. «Вечерке» Наталья рассказала, почему обожает Москву.
— Наталья, вы родились в Нижнем Новгороде, но давно живете в столице. Для вас Москва — родной город?
— Моя малая родина — Нижний Новгород, и я очень горжусь тем, что я родилась и провела свое детство именно там. С годами он развивался, совершенствовался и процветал, становился лучше. Но я уехала из него, поскольку нужно было учиться и осуществлять мечты. И вот, 18 лет назад, я оказалась в городе, который на сегодняшний день стал для меня не просто близким, но и уже родным. Да, я очень люблю Москву.
— Вы выбрали для встречи с нами ВДНХ. Бываете здесь часто?
— Мы с детьми очень часто здесь гуляем, тут такое комфортное пространство. Сами посудите — можно не только пройтись, но и увидеть выставки, попасть на интересные мастер-классы или шоу. А еще зимой здесь разбивают огромный и красивый каток. Разве можно упустить случай и не покататься? Мои дети обожают коньки. Мария занималась фигурным катанием, а Иван — хоккеист. Посмотрите, как здесь хорошо, как все комфортно устроено для посетителей. Здесь легко и с удовольствием можно провести целый день всей семьей, и никому скучно не будет.
— Сегодня Москва мировой лидер по благоустройству, наверняка и вы заметили, что столица меняется?
— Конечно, я вижу, какой Москва становится современной и красивой. Прекрасное Садовое кольцо, масса парковых зон, лавочки, цветы. В свое время я довольно долго жила на 4-й Тверской-Ямской, поэтому этот район для меня самый родной. Знаю там каждый переулок, каждый книжный магазин, каждую кафешку и много всего другого. Раньше зелени в центре очень не хватало. Не то что сейчас! Теперь, сравнивая то время и настоящее — все преображается в лучшую сторону. Кругом зелень, цветы, деревья. Прекрасный зеленый город — город-парк.
— А какие места в столице для вас самые любимые?
— Мне очень нравится площадь Маяковского с ее замечательными качелями. Там все время атмосфера праздника, в любой день можно прийти туда и настроение поднимется. Еще очень нравится Третьяковка, площадь Революции. Вы меня такими вопросами прямо вынуждаете выделить время и сейчас же отправиться гулять по этим замечательным местам. Я очень люблю Москву, и действительно рада, что жизнь меня привела именно в этот город. Я знаю, что есть и какие-то недочеты. Иначе и быть не может, но я отношусь к ним философски и с оптимизмом. Сегодня недочеты, а завтра достоинства. Надо только немного подождать — дать шанс городу стать еще лучше, красивее, удобнее.
СПРАВКА
Певица, телеведущая, актриса театра и кино Наталья Бочкарева родилась 25 июля 1980 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород). В 19 лет осталась сиротой. Была замужем за адвокатом Николаем Борисовым, но развелась. У них двое детей-погодков: сын Иван и дочь Мария.
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