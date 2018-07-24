Стали известны подробности смерти возлюбленной Джигуды, оставившей многомиллионное наследство

Сегодня Светлана появилась в студии ток-шоу «На самом деле» и рассказала подробности смерти своей родственницы. Она уверена, что Людмила не оставляла никакого завещания, как утверждает Джигурда. Женщина заявила, что артист удерживал Браташ в свое квартире. «Джигурда в ночь на 1 января 2016 года вывез мою сестру из квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Отвез ее к себе в квартиру. Они держали ее два дня там, привозили нотариуса, поили, а моя сестра им кукиш показала», — рассказала она. По ее словам, видеокамера засняла, как актер доставил Браташ в невменяемом состоянии в клинику. Светлана уверена, что там Никита Борисович продолжил добиваться того, чтобы женщина подписала все необходимые документы.

Однако в студию был приглашен водитель Джигурды Евгений Ильин , который заверил, что держал в руках завещание предпринимательницы. Он опроверг домыслы Светланы и рассказал, что Джигурда на самом деле пытался спасти Людмилу от смерти, так как та злоупотребляла алкоголем. «Она лжет, потому что Никита приезжал два или три раза каждый год, каждый Новый год, и заставал Люсю в таком же состоянии. Мы решили ее отвезти домой к Никите Борисовичу. Ей сделали три капельницы, ей становилось все хуже. Врач сказал, что это не алкогольная интоксикация, а что-то серьезное. Мы отвезли в элитную клинику на Рублево-Успенском шоссе», — поделился своими воспоминаниями Ильин.

сестра Браташ уверена, что завещание подделано / фото: кадр из передачи

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«Ликуем от явной победы»: Джигурда и Анисина выиграли очередной судЗвездная пара совсем скоро станет обладателем наследства покойной Людмилы Браташ. Подтверждение тому — очередная победа Джигурды и Анисиной в суде. По крайней мере, как утверждают сами знаменитости. Он также заверил, что сестра Людмилы не помогала сестре и даже не пыталась ее излечить от зависимости. По его словам, Светлана не общалась с родственницей около пяти лет, но Браташ продолжала помогать ей деньгами. Женщина попыталась оправдаться тем, что все силы тратила на то, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью и не могла часто приходить в гости к родственнице-миллионерше. Также Светлана добавила, что держала обиду на сестру за то, что та не приехала на похороны их мамы. Детектор лжи показал, что Людмила и Никита принимали запрещенные вещества. Выяснилось, что за год до смерти миллионершу кто-то избил. По некоторым данным, ее даже пытались задушить, так как она пыталась спрятать оставшийся след на шее. Однако сестра миллионерши уверена, что родственница не была избита, а просто передавила шею цепочкой во сне.

Полиграф на этот раз показал необычные результаты. Как разъяснили эксперты: Евгений допускает, что Джигурда мог подделать завещание предпринимательницы, а Светлана, в свою очередь, предполагает, что этот документ может быть настоящим. В студии также появился адвокат, который работал с завещанием. Он отметил, что считает документ подлинным.

Водитель Никиты Джигурды рассказала, что держал в руках завещание / фото: кадр из передачи

Напомним, Людмила Браташ погибла при необычных обстоятельствах. В феврале 2016 года охранник и водитель предпринимательницы, обнаружил ее мертвой в квартире с разбитой головой и в окружении пустых бутылок. Экспертиза показала, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб, а голова была повреждена в результате падения. Недавно на заседании суда Светлане было отказано в иске, где она просила признать завещание незаконным. Также суд отказал Джигурде, в признании Романовой недостойной наследницей.