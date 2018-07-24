Женская консультация приглашает жительниц района Старое Крюково на День открытых дверей 

4 августа с 9.00 до 13.00 состоится День открытых дверей в 1-м акушерско-гинекологическом отделении женской консультации ГКБ им. М. П. Кончаловского.
Акция посвящена вопросам подготовки к беременности и профилактике абортов.
К участию приглашаются женщины репродуктивного возраста, планирующие беременность, жительницы Москвы, Московской области и других регионов России.
Место прописки и наличие прикрепления к женской консультации значения не имеют.
К вашим услугам:
•консультации врачей акушеров-гинекологов
•цитологическое исследование
•мазок на микробиологическую флору
•УЗИ органов малого таза
•обследование крови на гормональный профиль.
Чтобы принять участие в акции, необходимо предварительно записаться по телефону 8 (499) 735-82-49.
Записываться на каждый вид исследования и на консультации необходимо отдельно!
С 12.00 до 13.00 в конференц-зале врач акушер-гинеколог Д. В. Тарасенко проведет лекцию на тему «Предгравидарная подготовка. Планирование беременности». Речь пойдет о том, насколько важна квалифицированная помощь специалистов при планировании беременности и подготовке к ней. А также о том, как правильно подготовиться к будущей беременности, какое обследование необходимо пройти заблаговременно.
Вход свободный.
Все услуги в рамках акции оказываются бесплатно.
Лабораторные анализы необходимо сдавать натощак.
Начало маршрута — в регистратуре отделения. Следует подойти туда ко времени записи и завести медицинскую карту.
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (оригиналы и копии документов). Желательно взять с собой результаты предварительных исследований и другую медицинскую документацию (если есть).
Адрес: ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 6.